विजय शपथ ले रहे थे...ताली बजाते-बजाते फफक कर रो पड़े विजय के पिता, कैमरे में कैद हुआ भुवाक पल

तमिलनाडु में थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हुए इस भव्य समारोह में उस वक्त भावुक माहौल बन गया, जब विजय के पिता एसए चंद्रशेखर बेटे को शपथ लेते देख रो पड़े.
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तमिलनाडु की राजनीति में 10 मई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब फिल्म स्टार से नेता बने थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हजारों समर्थकों की मौजूदगी के बीच हर नजर मंच पर टिकी थी. लेकिन इस भव्य समारोह में एक ऐसा भावुक पल कैमरे में कैद हुआ, जिसने पूरे माहौल को बदल दिया. विजय जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तभी दर्शक दीर्घा में बैठे उनके पिता एसए चंद्रशेखर ताली बजाते-बजाते भावुक होकर रो पड़े. बेटे की कामयाबी देख पिता की आंखों से निकले आंसू अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं.
चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में TVK चीफ सी. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. समारोह में कई बड़े राजनीतिक चेहरे मौजूद रहे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मंच पर नजर आए, जबकि भाजपा और अन्य दलों के नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए. विजय की शपथ के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है. समर्थकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी.
शपथ समारोह का सबसे भावुक पल तब सामने आया, जब विजय के पिता और मशहूर फिल्म निर्देशक एसए चंद्रशेखर अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देख खुद को रोक नहीं पाए. पहले वे गर्व से ताली बजाते नजर आए, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े. कैमरे ने इस पल को कैद कर लिया. पास में बैठीं विजय की मां शोभा चंद्रशेखर भी बेहद भावुक दिखीं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे पिता के गर्व और संघर्ष की सबसे खूबसूरत तस्वीर बता रहे हैं.
विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राजनीति और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां पहुंचीं. अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन और सनम शेट्टी भी कार्यक्रम में नजर आईं. TVK के कई वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित विधायक भी मौजूद रहे. पार्टी की ओर से संभावित मंत्रियों की सूची भी सामने आई, जिसमें एन. आनंद, आधव अर्जुन और डॉ. केजी अरुणराज जैसे नाम शामिल हैं. समारोह के दौरान पूरे स्टेडियम में विजय के समर्थन में नारे लगते रहे. समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि नई उम्मीद की शुरुआत है.
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुमत साबित करने की है. राज्यपाल ने उन्हें 13 मई से पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय को सहयोगी दलों का समर्थन मिला है, लेकिन असली परीक्षा अब सदन में होगी. चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी TVK से जनता को काफी उम्मीदें हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि फिल्मी पर्दे के सुपरस्टार राजनीति के मैदान में कितना बड़ा कमाल दिखा पाते हैं.र मांओं पर आधारित यह मजेदार क्विज आपके फिल्मी ज्ञान को परखेगा. जानिए मां के किरदार निभाने वाली उन अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और ममता भरे रोल से लाखों दिलों पर राज किया.
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