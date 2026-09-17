/बोरे में भरकर लाए आवारा कुत्ते, चीफ ऑफिसर की मेज पर छोड़े, विरोध का तरीका सोशल मीडिया पर वायरल

आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या ने आम जनता का जीना मुहाल कर रखा है. चाहे दिल्ली हो या मुंबई या फिर कोई और शहर. हर जगह आवारा कुत्तों की समस्या से लोग त्रस्त हैं. अकसर लोग इसे लेकर शिकायतें करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता. लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर विरोध-प्रदर्शन का अजब मामला सामने आया है. युवा सेना के सदस्य सड़क से बोरी में दो आवारा पिल्लों को लेकर म्युनिसिपल दफ्तर आए और उनको चीफ ऑफिसर की मेज पर छोड़ दिया. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि युवा सेना (शिवसेना की यूथ विंग) के जिलाध्यक्ष विक्रम रंधावे ने चीफ ऑफिसर धीरम भामरे की मेज पर दो आवारा पिल्लों को छोड़ दिया.
दोनों कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि उनका आरोप था कि प्रशासन आवारा कुत्तों के बारे में बार-बार की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. पिल्लों को दफ्तर लाने से पहले छोटे बोरों में रखा गया था. बाहर निकाले जाने पर वे घबराए हुए लग रहे थे और मेज पर इधर-उधर भागते हुए अनजान माहौल को देख रहे थे. विरोध के तौर पर रंधावे ने भामरे की मेज पर नोटों की माला भी रखी.
इस प्रदर्शन का मकसद निफाड़ शहर और उसके आसपास आवारा कुत्तों के बारे में शिकायतों की ओर ध्यान दिलाना था. प्रदर्शनकारियों का दावा था कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है और प्रशासन से बार-बार शिकायत करने और अपनी बात रखने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. रंधावे ने गणेशोत्सव के दौरान भी यह मुद्दा उठाया और कहा कि आवारा कुत्तों की मौजूदगी से गणेश पंडालों में आने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है.
Nashik activists release stray dogs on official's table after complaints go unheard. pic.twitter.com/oO11xPml0p
— Gems (@gemsofbabus_) September 17, 2026
इस प्रदर्शन का मकसद निफाड़ शहर और उसके आस-पास आवारा कुत्तों के बारे में बार-बार की जा रही शिकायतों की ओर ध्यान दिलाना था. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और इसकी वजह से बच्चों, बुज़ुर्गों, महिलाओं और ड्राइवरों को परेशानी हो रही है. उन्होंने दावा किया कि कई लोगों को कुत्तों ने काटा है और प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
रंधावे ने गणेशोत्सव के दौरान भी यह मुद्दा उठाया और कहा कि आवारा कुत्तों की मौजूदगी से गणेश मंडलों में आने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है. उन्होंने तुरंत नसबंदी अभियान चलाने, कुत्तों को पकड़ने के सही इंतजाम करने और आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के उपाय करने की मांग की.
नगर प्रशासन की आलोचना करते हुए रंधावे ने कहा कि कई दिनों से यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह नागरिक समस्याओं को हल करने के बजाय टेंडर प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा है. रंधावे ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो वे फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे और नागरिकों की मौजूदगी में मुख्य अधिकारी के दफ्तर में दोबारा आवारा कुत्ते छोड़ देंगे.
पिछले महीने मध्य प्रदेश के खंडवा में भी ऐसा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जहां नगर निगम के आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान में कथित गड़बड़ियों को सामने लाने के लिए कुत्ते का मुखौटा पहने एक शख्स को जनसुनवाई में लाया गया था.
खंडवा नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक मुल्लू राठौर ने शहर में आवारा कुत्तों की समस्या की ओर ध्यान दिलाने के लिए इस प्रदर्शन का सहारा लिया. इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी.
इस विरोध-प्रदर्शन ने नागरिक शिकायत के एक आम मामले को ऐसी स्थिति में बदल दिया जिसे प्रशासन नजरअंदाज नहीं कर सकता था; इसने आवारा कुत्तों की समस्या को सचमुच प्रशासन के अपने दफ्तर के अंदर तक पहुंचा दिया.