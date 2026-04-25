DNA: सप्लीमेंट के नाम पर चल रहा मिलावट का खेल? अश्वगंधा बेचने वालों को FSSAI की सख्त हिदायत

Ashwagandha: हमारे देश के तकरीबन हर घर में अश्वगंधा खाई जाती है. आज कल अश्वगंधा की टैबलेट्स भी आती हैं जिन्हें हम और आप कमजोरी या तनाव दूर करने के लिए खाते हैं. अश्वगंधा के इन्हीं सप्लीमेंट्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता तय करने वाली एजेंसी FSSAI ने अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में लिखा गया है कि सभी कंपनियों को सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स बनाने में अश्वगंधा की जड़ों का इस्तेमाल करना होगा. दरअसल FSSAI के सामने कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें सप्लीमेंट्स के अंदर अश्वगंधा की पत्तियों का इस्तेमाल पाया गया था. अब एजेंसी ने साफ कर दिया है कि अश्वगंधा के नाम पर बेचे जा रहे सप्लीमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जड़ का इस्तेमाल किया जाएगा.

सप्लीमेंट्स को लेकर एडवाइजरी

अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स को लेकर दी गई इस एडवाइजरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है अश्वगंधा की जड़ और पत्तियों के बीच फर्क. अश्वगंधा की जड़ का सेवन करने से शरीर का स्टैमिना बढ़ता है जबकि पारंपरिक तौर पर अश्वगंधा की पत्तियों के अर्क का इस्तेमाल वजन कम करने के लिए किया जाता रहा है. अश्वगंधा की जड़ के सेवन से शरीर के अंदर मौजूद कॉर्टिसोल यानी तनाव से जुड़ा हार्मोन कम होता है और बेहतर नींद आती है जबकि अश्वगंधा की पत्तियों के अर्क का इस्तेमाल घाव भरने में किया जाता है. ये फर्क साफ-साफ बताता है कि अश्वगंधा की जड़ और पत्तियों के फायदे अलग-अलग हैं.

आमतौर पर लोग शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का सेवन करते हैं यानी अश्वगंधा की पत्तियां उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती जिसके लिए अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स खरीदे जाते हैं. तो फिर कंपनियां जड़ की जगह पत्तियों का इस्तेमाल क्यों कर रही थीं.

जड़ की जगह पत्तियां क्यों?

क्या आपको पता है कि भारत में तकरीबन 50 प्रतिशत परिवार पारंपरिक दवाएं यानी आयुर्वेदिक और होमयोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं. इन दवाओं में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों में अश्वगंधा तीसरे नंबर पर आती है. अगर अश्वगंधा युक्त चाय और जूस की बात की जो तो आज भारत में इनका बाजार 58 हजार करोड़ रुपए का है. आमतौर पर अश्वगंधा की जड़ के दाम 300 से 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक होते है जबकि अश्वगंधा की पत्तियां 35 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम में मिल जाती हैं. संभव है कि मार्जिन बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियों ने सप्लीमेंट्स में अश्वगंधा की जड़ की बजाय पत्तियों का इस्तेमाल कर दिया हो.

अश्वगंधा की खुशबू

बाजार में कुछ ऐसे किरदार भी मौजूद होते हैं जो अश्वगंधा में मिलावट करते हैं. इस मिलावट से कैसे बचें? अश्वगंधा एक ऐसा शक्तिवर्धक है जिसका सदियों से भारत में प्रयोग होता आया है. आयुर्वेद के ग्रंथ राज निघंटु में तो अश्वगंधा पर एक श्लोक भी लिखा है. अश्वगंधा वाजिगंधा हयगंधा च सा स्मृति. इसका अर्थ है जिस औषधि से अश्व यानी घोड़े जैसी गंध आती है उसके सेवन से व्यक्ति को घोड़े जैसी शक्ति भी प्राप्त होती है.