Advertisement
trendingNow13193017
Hindi NewsदेशDNA: सप्लीमेंट के नाम पर चल रहा मिलावट का खेल? अश्वगंधा बेचने वालों को FSSAI की सख्त हिदायत

DNA: सप्लीमेंट के नाम पर चल रहा मिलावट का खेल? अश्वगंधा बेचने वालों को FSSAI की सख्त हिदायत

FSSAI Advisory For Ashwagandha Supplements Makers: FSSAI ने अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. इसके मुताबिक अश्वगंधा से जुड़े सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स बनाने के लिए केवल इसके जड़ों का इस्तेमाल करना होगा.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 25, 2026, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: सप्लीमेंट के नाम पर चल रहा मिलावट का खेल? अश्वगंधा बेचने वालों को FSSAI की सख्त हिदायत

Ashwagandha: हमारे देश के तकरीबन हर घर में अश्वगंधा खाई जाती है. आज कल अश्वगंधा की टैबलेट्स भी आती हैं जिन्हें हम और आप कमजोरी या तनाव दूर करने के लिए खाते हैं. अश्वगंधा के इन्हीं सप्लीमेंट्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता तय करने वाली एजेंसी FSSAI ने अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में लिखा गया है कि सभी कंपनियों को सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स बनाने में अश्वगंधा की जड़ों का इस्तेमाल करना होगा. दरअसल FSSAI के सामने कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें सप्लीमेंट्स के अंदर अश्वगंधा की पत्तियों का इस्तेमाल पाया गया था. अब एजेंसी ने साफ कर दिया है कि अश्वगंधा के नाम पर बेचे जा रहे सप्लीमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जड़ का इस्तेमाल किया जाएगा. 

सप्लीमेंट्स को लेकर एडवाइजरी

अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स को लेकर दी गई इस एडवाइजरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है अश्वगंधा की जड़ और पत्तियों के बीच फर्क. अश्वगंधा की जड़ का सेवन करने से शरीर का स्टैमिना बढ़ता है जबकि पारंपरिक तौर पर अश्वगंधा की पत्तियों के अर्क का इस्तेमाल वजन कम करने के लिए किया जाता रहा है. अश्वगंधा की जड़ के सेवन से शरीर के अंदर मौजूद कॉर्टिसोल यानी तनाव से जुड़ा हार्मोन कम होता है और बेहतर नींद आती है जबकि अश्वगंधा की पत्तियों के अर्क का इस्तेमाल घाव भरने में किया जाता है. ये फर्क साफ-साफ बताता है कि अश्वगंधा की जड़ और पत्तियों के फायदे अलग-अलग हैं.

आमतौर पर लोग शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का सेवन करते हैं यानी अश्वगंधा की पत्तियां उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती जिसके लिए अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स खरीदे जाते हैं. तो फिर कंपनियां जड़ की जगह पत्तियों का इस्तेमाल क्यों कर रही थीं. 

 जड़ की जगह पत्तियां क्यों?

क्या आपको पता है कि भारत में तकरीबन 50 प्रतिशत परिवार पारंपरिक दवाएं यानी आयुर्वेदिक और होमयोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं. इन दवाओं में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों में अश्वगंधा तीसरे नंबर पर आती है. अगर अश्वगंधा युक्त चाय और जूस की बात की जो तो आज भारत में इनका बाजार 58 हजार करोड़ रुपए का है. आमतौर पर अश्वगंधा की जड़ के दाम 300 से 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक होते है जबकि अश्वगंधा की पत्तियां 35 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम में मिल जाती हैं. संभव है कि मार्जिन बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियों ने सप्लीमेंट्स में अश्वगंधा की जड़ की बजाय पत्तियों का इस्तेमाल कर दिया हो.   

अश्वगंधा की खुशबू 

बाजार में कुछ ऐसे किरदार भी मौजूद होते हैं जो अश्वगंधा में मिलावट करते हैं. इस मिलावट से कैसे बचें? अश्वगंधा एक ऐसा शक्तिवर्धक है जिसका सदियों से भारत में प्रयोग होता आया है. आयुर्वेद के ग्रंथ राज निघंटु में तो अश्वगंधा पर एक श्लोक भी लिखा है. अश्वगंधा वाजिगंधा हयगंधा च सा स्मृति. इसका अर्थ है जिस औषधि से अश्व यानी घोड़े जैसी गंध आती है उसके सेवन से व्यक्ति को घोड़े जैसी शक्ति भी प्राप्त होती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

सप्लीमेंट के नाम पर मिलावट का खेल? अश्वगंधा बेचने वालों को FSSAI की सख्त हिदायत
DNA
सप्लीमेंट के नाम पर मिलावट का खेल? अश्वगंधा बेचने वालों को FSSAI की सख्त हिदायत
जोजिला पास में आया खौफनाक एवलांच, बर्फ में दबी गाड़ियां; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Avalanche
जोजिला पास में आया खौफनाक एवलांच, बर्फ में दबी गाड़ियां; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
चूहों ने कुतर दिए रिश्वत वाले नोट... बिहार के इस केस से सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान
corruption news
चूहों ने कुतर दिए रिश्वत वाले नोट... बिहार के इस केस से सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान
डीआरडीओ ने बनाया ऐसा 'ब्रह्मास्त्र', जो चला तो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा!
DRDO
डीआरडीओ ने बनाया ऐसा 'ब्रह्मास्त्र', जो चला तो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा!
पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ तेज: एनडीपीएस केस 40% बढ़े, सजा दर में बड़ा उछाल
punjab war
पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ तेज: एनडीपीएस केस 40% बढ़े, सजा दर में बड़ा उछाल
'TMC के गुंडों को उल्टा लटका देंगे...,' अमित शाह के बयान से भड़कीं ममता
West Bengal
'TMC के गुंडों को उल्टा लटका देंगे...,' अमित शाह के बयान से भड़कीं ममता
हम बड़े मार्जिन से बंगाल में सरकार बनाने जा रहे, 5 को सब पता चल जाएगा: अमित शाह
West Bengal
हम बड़े मार्जिन से बंगाल में सरकार बनाने जा रहे, 5 को सब पता चल जाएगा: अमित शाह
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी
Jammu-kashmir
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
Harbhajan singh
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
4 मई से पहले ही इस्तीफे की बात क्यों करने लगे हिमंता बिस्वा सरमा? मामला असम का ही था
West Bengal Election 2026
4 मई से पहले ही इस्तीफे की बात क्यों करने लगे हिमंता बिस्वा सरमा? मामला असम का ही था