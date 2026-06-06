/कैंसर को दावत दे रहा है अखबार का खाना! FSSAI ने क्यों लगाई अचानक रोक? स्याही का ये सच उड़ा देगा आपके होश

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अखबार केवल छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही और रसायनों की वजह से ही नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि संक्रमण फैलाने का माध्यम भी बन सकता है. छपाई, भंडारण, ढुलाई और वितरण के दौरान अखबार कई लोगों के संपर्क में आता है, जिससे उसकी सतह पर धूल, गंदगी, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव जमा हो सकते हैं. ऐसे में जब खाद्य पदार्थ सीधे अखबार के संपर्क में आते हैं, तो ये हानिकारक तत्व शरीर में पहुंचकर फूड पॉइजनिंग समेत पेट से जुड़ी कई समस्याओं को जन्म दे सकते हैं. नियमों के लिहाज से भी खाद्य पदार्थों को अखबार में रखना या लपेटना अनुमति नहीं है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) रेगुलेशन, 2018 के तहत भोजन की पैकिंग, सर्विंग या स्टोरेज के लिए अखबार के उपयोग पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है.