/कैंसर को दावत दे रहा है अखबार का खाना! FSSAI ने क्यों लगाई अचानक रोक? स्याही का ये सच उड़ा देगा आपके होश

अगर आप भी सड़क किनारे मिलने वाले गरमा-गरम पकौड़े, समोसे या चाट को अखबार में लपेटकर खाते हैं तो अब आपको इस आदत को छोड़ना पड़ेगा. खाद्य सुरक्षा से जुड़े एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि ये करना आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाने-पीने वाली चीजों को अखबार में पैक करने या देने को लेकर सख्त रुख अपनाया है. प्राधिकरण ने देशभर के रेस्तरां संचालकों, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, कैटरर्स, क्लाउड किचन, फूड स्टॉल और अन्य फूड बिजनेस ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे खाने-पीने की वस्तुओं के लिए अखबार का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें.
FSSAI ने अपने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी जारी की है. FSSAI ने यह कदम मुंबई में सामने आए एक मामले के बाद उठाया गया. मुंबई में एक एक चर्चित वड़ा-पाव विक्रेता के यहां ग्राहकों को अखबार में वड़ा-पाव दिया जा रहा था. जब इस बात की शिकायत FSSAI को मिली तो उनके पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई महानगरपालिका (BMC) की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई की. इसके बाद प्राधिकरण ने दोबारा स्पष्ट किया कि खाद्य सामग्री को अखबार में रखना खाद्य सुरक्षा मानकों के खिलाफ है.
नए निर्देशों के मुताबिक सड़कों के किनारे ठेला लगाने वाले विक्रेताओं से लेकर रेस्तरां, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, मोबाइल फूड वेंडर, हॉकर और कैटरिंग सेवाएं देने वाले सभी कारोबारी शामिल हैं. FSSAI के अनुसार, समाचार पत्रों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई प्रकार के रसायन, रंगद्रव्य और कुछ मामलों में भारी धातुओं के अंश मौजूद हो सकते हैं. जब गरम भोजन सीधे अखबार के संपर्क में आता है, तो इन तत्वों के खाने में पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार ऐसा दूषित भोजन करने से आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. लंबे समय तक शरीर में इन हानिकारक तत्वों के जमा होने से विभिन्न गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसी वजह से खाद्य सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से भोजन को सुरक्षित और स्वच्छ पैकेजिंग सामग्री में ही रखने की सलाह देती रही हैं.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अखबार केवल छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही और रसायनों की वजह से ही नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि संक्रमण फैलाने का माध्यम भी बन सकता है. छपाई, भंडारण, ढुलाई और वितरण के दौरान अखबार कई लोगों के संपर्क में आता है, जिससे उसकी सतह पर धूल, गंदगी, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव जमा हो सकते हैं. ऐसे में जब खाद्य पदार्थ सीधे अखबार के संपर्क में आते हैं, तो ये हानिकारक तत्व शरीर में पहुंचकर फूड पॉइजनिंग समेत पेट से जुड़ी कई समस्याओं को जन्म दे सकते हैं. नियमों के लिहाज से भी खाद्य पदार्थों को अखबार में रखना या लपेटना अनुमति नहीं है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) रेगुलेशन, 2018 के तहत भोजन की पैकिंग, सर्विंग या स्टोरेज के लिए अखबार के उपयोग पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है.
FSSAI ने लोगों से अपील की है कि वे इस मामले में जागरूक रहें. यदि किसी होटल, रेस्तरां, दुकान या सड़क किनारे के ठेले पर खाने की वस्तुएं अखबार में दी जा रही हों, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है. खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए FSSAI और विभिन्न राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभाग संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाएंगे. जांच के दौरान यदि कोई कारोबारी निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे.