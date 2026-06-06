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कैंसर को दावत दे रहा है अखबार का खाना! FSSAI ने क्यों लगाई अचानक रोक? स्याही का ये सच उड़ा देगा आपके होश

क्या अखबार में रखा या परोसा गया खाना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है? FSSAI ने अखबार में खाना पैक और सर्व करने को लेकर चेतावनी जारी की है. जानिए प्रिंटिंग इंक में मौजूद रसायनों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम और क्या कहती हैं फूड सेफ्टी गाइडलाइंस.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 06, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:36 PM IST
कैंसर को दावत दे रहा है अखबार का खाना! FSSAI ने क्यों लगाई अचानक रोक? स्याही का ये सच उड़ा देगा आपके होश
Image Credit: कैंसर को दावत दे रहा है अखबार का खाना! FSSAI ने क्यों लगाई अचानक रोक? (AI- Image)

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