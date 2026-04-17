केला-पपीता और आम पर FSSAI की नजर, आपके आस-पास की फल मंडियों में पड़ सकते हैं छापे!

गर्मियों का मौसम आ चुका है और बाजारों में फलों की भरमार दिखाई देने लगी है. मंडी में फलों की मौजूदगी के साथ एक चिंता भी बढ़ जाती है. क्या ये फल प्राकृतिक रूप से पके हैं या केमिकल से तैयार किए गए हैं? इसी खतरे को देखते हुए खाद्य नियामक FSSAI ने अब सख्त कदम उठाया है. ये केमिकल न सिर्फ फलों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं.
Trending Photos
गर्मियों की शुरुआत होते ही बाजारों में आम, केला और पपीता की महक फैलने लगती है. फल मंडियों में जल्द ही आम की भरपूर सप्लाई शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही खाद्य सुरक्षा को लेकर FSSI ने सख्ती बढ़ा दी है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस बार सीजन शुरू होने से पहले ही कदम उठा लिए हैं, ताकि लोगों तक सुरक्षित और शुद्ध फल पहुंच सके. एफएसएसएआई ने सभी राज्यों के खाद्य आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे मंडियों और गोदामों में निरीक्षण तेज करें. खास तौर पर उन मामलों पर नजर रखने को कहा गया है, जहां फलों को जल्दी पकाने के लिए प्रोहिबिटेड केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाजारों में इससे बचने के लिए एफएसएसएआई की छापेमारी भी तेज हो सकती है.
दरअसल, आम, केला और पपीता जैसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कुछ व्यापारी कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आम बोलचाल में ‘मसाला’ कहा जाता है. एफएसएसएआई के नियमों के तहत इसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि यह सेहत के लिए गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. प्राधिकरण ने साफ किया है कि ताजे फलों की बिक्री के दौरान किसी भी तरह के अनधिकृत या प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी के चलते राज्यों को सख्त निगरानी रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. यानि इस बार आम का स्वाद लेने से पहले सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आपकी थाली में पहुंचने वाला फल न सिर्फ मीठा हो, बल्कि सुरक्षित भी हो.
फलों को जल्दी पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने साफ कहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक केमिकल सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं. प्राधिकरण ने बताया कि, कैल्शियम कार्बाइड के संपर्क में आने या इसके सेवन से लोगों को निगलने में परेशानी, उल्टी और यहां तक कि त्वचा पर अल्सर जैसी तकलीफों से परेशान हो सकते हैं. इसके बावजूद कुछ खाद्य कारोबारी केले और अन्य फलों को जल्दी पकाने के लिए एथेफोन घोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता.
FSSAI ने इस पर सख्ती की जरूरत जताते हुए कहा है कि ऐसे फल विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. साथ ही मंडियों की नियमित निगरानी जरूरी है, ताकि इस तरह की गड़बड़ियों को समय रहते रोका जा सके और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके. फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने को लेकर नियामक सख्त नजर आ रहा है. जारी आदेश में प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ-साथ एफएसएसएआई के क्षेत्रीय निदेशकों को निर्देश दिया है कि वे निगरानी और जांच की प्रक्रिया को और तेज करें.
खासतौर पर फलों की मंडियों, भंडारण केंद्रों, थोक बाजारों और वितरण चैनलों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है. अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि जहां बड़े पैमाने पर मौसमी फलों का स्टॉक रखा जाता है, उन जगहों पर विशेष सतर्कता बरती जाए. दरअसल, ऐसे स्थानों पर फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल की आशंका अधिक रहती है. इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए नियामक ने निरीक्षण बढ़ाने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उपभोक्ताओं तक सुरक्षित फल पहुंच सकें.
यह भी पढ़ेंः मंदिर में बलि चालू, 2 किलो मटन...असम चुनाव से फ्री होकर हिमंता ने ममता का ललकारा
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.