DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?

Fuel Marketing: जहां-जहां जमाखोरी से जुड़ी सूचनाएं हमें मिल रही है, वहां-वहां जी न्यूज की टीम लाइव रेड कर रही है. हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जमाखोरों के खिलाफ एक्शन हो और आपको आपके हक का तेल और एलपीजी गैस मिले. आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आपकी शिकायतों पर जी न्यूज कैसे एक्शन ले रहा है, कैसे सिस्टम को जगा रहा है. लेकिन उससे पहले आपको सरकार के दो नए फैसलों के बारे में जानना चाहिए. केंद्र सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS के जरिए 60 दिनों के लिए सुपीरियर केरोसिन ऑयल की आपूर्ति की अनुमति दी है. हर जिले में अधिकतम दो पेट्रोल पंपों को इसके लिए चुना जाएगा, जहां केरोसिन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

केरोसिन की फिर हुई वापसी

भारत में केरोसिन की बिक्री को सुनियोजित तरीके से कम किया गया था. केंद्र सरकार ने 2015 के बाद से उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए एलपीजी और बिजली कनेक्शन को बढ़ावा देना शुरू किया. साथ ही राशन की दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाले केरोसिन की बिक्री धीरे-धीरे लगभग बंद कर दी गई. इस दौरान प्रदेशों में किरोसिन मुक्त होने की रेस बढ़ गई. दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ ने 2018 से 2020 के बीच खुद को केरोसिन मुक्त घोषित किया. देश के कई शहरों ने भी खुद को केरोसिन मुक्त घोषित किया. लेकिन अब संकट काल में सालों बाद केरोसीन की घर वापसी हुई है.

अफवाहों के बीच बड़ी राहत

पेट्रोल पंप पर केरोसिन के अलावा गैस सिलेंडर भी उपलब्ध होने वाला है. गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतार को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल पंप पर पांच किलो के गैस सिलेंडर की आपूर्ति का आदेश दिया है. यानी अब पेट्रोल पंपों पर छोटे गैस सिलेंडर मिलेंगे. छोटे गैस सिलेंडर कहां मिलेंगे, इसकी कीमत क्या होगी, इसे लेकर नियम क्या है और क्या ये सिलेंडर लोगों को मिलने लगे हैं. इन सभी सवालों के जवाब इस खबर में बताएंगे. पेट्रोल पंप पर छोटे गैस सिलेंडर की आपूर्ति का नियम पुराना है. इस बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अफवाहों की वजह से गैस सिलेंडर को लेकर जो संकट पैदा हुआ है. उसका समाधान निकालने के लिए इस व्यवस्था को फिर से बहाल किया गया है.

पटना में तेल की कालाबाजारी

गैस सिलेंडर के साथ साथ देश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की भी अफवाह उड़ा दी गई और अफवाह वाली आपदा के बीच कुछ लोगों ने मुनाफा कमाने का अवसर तलाश लिया. बिहार की राजधानी पटना में कैसे पानी की बोतलों में पेट्रोल बेचा जा रहा है, जी न्यूज की टीम ने इसके खिलाफ लाइव रेड की थी. अवैध तरीके से पेट्रोल बेचने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए प्रशासन को जगाया था. लेकिन एक रेड के बाद प्रशासन फिर सो गया. अभी भी चौक चौराहों पर पेट्रोल डीजल की मंडी सजी है. कई जगहों पर पेट्रोल खत्म होने का बोर्ड टांग दिया गया है. लोग सोच रहे हैं कि ये युद्ध का असर है. लोगों में ये बात फैला दी गई है कि देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है. लेकिन असल में आपके हक का पेट्रोल और डीजल कुछ लोगों ने बड़े बड़े ड्रम में भर लिया है और इसे, सड़क किनारे पानी की बोतलों में बेच रहे हैं.

कानून की गिरफ्त में कालाबाजारी

जब पुलिस अपनी सहूलियत के हिसाब से सत्यापन और विधिवत कार्रवाई के लिए निकलेगी तब तक ये मुनाफाखोर वहां से फरार हो जाएंगे. पेट्रोल से भरी बोतलों को छिपा लेंगे, अगर पुलिस तत्काल एक्शन लेती तो कालाबाजारी करने वाले ये सभी लोग सलाखों के पीछे होते. क्योंकि पानी की बोतल या खुले में पेट्रोल बेचना एक गंभीर अपराध है. BNS की धारा 287 के तहत ज्वलनशील पदार्थ को लापरवाही से संभालने के जुर्म में इन्हें 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत बिना लाइसेंस पेट्रोल डीजल बेचने पर 1 महीने की सजा और जुर्माना का प्रावधान है. दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन महीने की सजा हो सकती है. Essential Commodities Act 1955 के तहत पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी करने पर 7 साल की सजा और भारी भरकम जुर्माना हो सकता है. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board एक्ट के तहत अगर बड़े स्तर पर पेट्रोल डीजल की अवैध बिक्री करते हुए कोई पकड़ा गया तो 3 साल की सजा और करोड़ों का जुर्माना लग सकता है.

गैस कालाबाजारी का नया खेल

भोपाल से भी LPG गैस की कालाबाजारी की शिकायत मिली, लोगों की शिकायत है कि जो गैस सिलेंडर उन्हें घर पर डिलिवर किया जा रहा है. उसमें गैस की मात्रा कम है. लोगों की शिकायत है कि रास्ते में ही उनके सिलेंडर से गैस को निकाला जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि गैस एजेंसी से जब टेम्पो घरों में सिलेंडर की डिलिवरी के लिए निकलता है, तो रास्ते में टेम्पो को रोककर कुछ वेंडर आपके सिलेंडर से किलो-दो किलो गैस खाली सिलेंडर में भर रहे हैं. अगर एक टेम्पो पर 50 सिलेंडर हैं तो सोचिए एक बार में कालाबाजारी करने वाले वेंडर्स 3 से चार खाली सिलेंडर को भर लेते हैं और उसे ब्लैक में बेचते हैं. गैस की कालाबाजारी के इस नए मॉडल की पड़ताल जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ने की. आम आदमी के गैस सिलेंडर में सेंध कैसे लगाई जा रही है, इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद मिलेगा.