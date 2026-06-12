Vistara Mumbai-Delhi Flight Fuel Crisis: कल्पना कीजिए कि आप जमीन से हजारों फीट ऊपर एक यात्री विमान में बैठे हैं और अचानक पायलट घोषणा करे कि विमान में सिर्फ 5 मिनट का ईंधन (फ्यूल) बचा है. कुछ ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सच विस्तारा की फ्लाइट UK 944 के यात्रियों ने जिया. मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ी यह सामान्य फ्लाइट खराब मौसम और एयर ट्रैफिक के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि आसमान में ही इसका फ्यूल खत्म होने के कगार पर पहुंच गया. विमानन विशेषज्ञों के मुताबिक, जब यह विमान सुरक्षित जमीन पर उतरा, तब इसमें महज 200 किलोग्राम ईंधन बचा था यानी तबाही और जिंदगी के बीच सिर्फ 300 सेकंड का फासला था.
जानकारी के अनुसार, दोपहर के वक्त मुंबई से उड़ान भरने वाले विस्तारा के एयरबस A320neo को महज दो घंटे में दिल्ली पहुंचना था. लेकिन दिल्ली एटीसी ने पायलटों को झटका दिया; वहां मौसम इस कदर खराब था कि लैंडिंग नामुमकिन थी. दिल्ली के आसमान में एक घंटे से ज्यादा समय तक विमान गोल-गोल चक्कर काटता रहा. जब ईंधन का कांटा नीचे गिरने लगा, तो पायलटों ने करीब 420 किलोमीटर दूर, नवाबों के शहर लखनऊ (अमौसी हवाई अड्डे) की ओर रुख करने का फैसला किया. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है.
जब विमान लखनऊ के आसमान पर पहुंचा, तो वहां भी अचानक विजिबिलिटी (दृश्यता) जीरो के करीब पहुंच गई. लखनऊ में उतरना जानलेवा हो सकता था. पायलटों ने आनन-फानन में प्रयागराज और कानपुर के विकल्पों पर विचार किया. विमान कुछ मिनटों के लिए प्रयागराज की तरफ बढ़ा भी, लेकिन ईंधन की सुई अब 'रेड जोन' को पार कर चुकी थी. पायलटों को समझ आ गया कि अब प्रयागराज पहुंचने से पहले ही विमान के दोनों इंजन बंद हो जाएंगे.
कॉकपिट में खतरे के सायरन गूंजने लगे थे क्योंकि विमान अपने आपातकालीन रिजर्व भंडार का इस्तेमाल कर रहा था. पायलटों ने तुरंत 'फ्यूल डिस्ट्रेस' (ईंधन संकटकालीन चेतावनी) जारी की, जिसे एविएशन की दुनिया में सबसे गंभीर आपात स्थिति माना जाता है. आखिरकार, सूझबूझ और किस्मत के दम पर पायलटों ने धुंध के बीच लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर विमान को लैंड करा ही दिया. जब पहियों ने रनवे को छुआ, तो टैंक में केवल 200 किलो ईंधन था. एक वरिष्ठ पायलट ने इस लैंडिंग को 'चमत्कार' बताते हुए कहा कि अगर 5 मिनट की भी देरी होती, तो यह भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा बन जाता.
इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद देश के विमानन नियामक (DGCA) ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया. मामले की विस्तृत जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया (ग्राउंडेड कर दिया गया). जांच का मुख्य फोकस इस बात पर था कि जब लखनऊ में मौसम खराब था, तो पायलटों ने वहां ऑटोमैटिक लैंडिंग की कोशिश करने के बजाय प्रयागराज की तरफ यू-टर्न लेकर ईंधन क्यों बर्बाद किया? दूसरी ओर, विस्तारा एयरलाइंस ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि मौसम में अचानक हुए अप्रत्याशित बदलाव के कारण यह अप्रिय स्थिति बनी, लेकिन हमारे चालक दल की प्राथमिकता हमेशा यात्रियों की सुरक्षा रही. आखिरकार, लखनऊ में ईंधन भरने के बाद यह सफर-ए-खौफ दिल्ली पहुंचकर ही शांत हुआ.