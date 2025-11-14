UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, यहां जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर

Jagdish Punetha Brought to India: सीबीआई ने यूएई (UAE) से वांछित भगोड़े जगदीश पुनेथा को डिपोर्ट करा लिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 नवंबर को वांछित भगोड़े जगदीश पुनेथा को यूएई से वापस भारत लाने में कामयाबी हासिल कर ली है. गौरतलब है कि जगदीश पुनेथा के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने पिथौरागढ़ थाने में एफआईआर नंबर 239/2021 दर्ज हुई थी. जिसके बाद भारत की तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां उसे दिल्ली लाने के लिए एक्टिव तेजी से एक्टिव हो गई थीं.

कानूनी एजेंसियां घसीटकर लाईं

उन पर धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश के आरोप हैं. मामले के सामने आने के बाद वह देश छोड़कर यूएई भाग गया था. CBI ने उत्तराखंड पुलिस के अनुरोध पर 6 मई 2025 को इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करवाया. इसके बाद CBI ने यूएई की एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा और पुनेथा का पता लगाकर उसे हिरासत में लेने में अहम भूमिका निभाई. उत्तराखंड पुलिस की एक टीम आरोपी को लेने के लिए यूएई (UAE) गई और 13 नवंबर 2025 को उसे लेकर नई दिल्ली पहुंची.

इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी कराया था. इसके बाद CBI ने UAE की एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल रखा और आरोपी का लोकेशन ट्रेस कराया. आखिरकार UAE अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया. उत्तराखंड पुलिस की एक टीम उसे लेने UAE गई और 13 नवंबर को आरोपी को लेकर दिल्ली पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे ढूंढकर लाए जाते हैं भगोड़े

इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस दुनियाभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाता है, ताकि वांछित अपराधियों को पकड़ा जा सके. CBI, जो भारत में इंटरपोल की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, BHARATPOL प्लेटफॉर्म के जरिए सभी एजेंसियों के साथ समन्वय करती है. इसके बाद लोगों को ढूंढ कर कानूनी कार्रवाई पूरी कराने के बाद घसीटकर लाया जाता है.