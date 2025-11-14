Advertisement
trendingNow13002990
Hindi Newsदेश

UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, यहां जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर

 सीबीआई ने यूएई (UAE) से वांछित भगोड़े जगदीश पुनेथा को डिपोर्ट करा लिया है.

|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, यहां जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर

Jagdish Punetha Brought to India: सीबीआई ने यूएई (UAE) से वांछित भगोड़े जगदीश पुनेथा को डिपोर्ट करा लिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 नवंबर को वांछित भगोड़े जगदीश पुनेथा को यूएई से वापस भारत लाने में कामयाबी हासिल कर ली है. गौरतलब है कि जगदीश पुनेथा के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने पिथौरागढ़ थाने में एफआईआर नंबर 239/2021 दर्ज हुई थी. जिसके बाद भारत की तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां उसे दिल्ली लाने के लिए एक्टिव तेजी से एक्टिव हो गई थीं. 

कानूनी एजेंसियां घसीटकर लाईं

उन पर धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश के आरोप हैं. मामले के सामने आने के बाद वह देश छोड़कर यूएई भाग गया था. CBI ने उत्तराखंड पुलिस के अनुरोध पर 6 मई 2025 को इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करवाया. इसके बाद CBI ने यूएई की एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा और पुनेथा का पता लगाकर उसे हिरासत में लेने में अहम भूमिका निभाई. उत्तराखंड पुलिस की एक टीम आरोपी को लेने के लिए यूएई (UAE) गई और 13 नवंबर 2025 को उसे लेकर नई दिल्ली पहुंची.

इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी कराया था. इसके बाद CBI ने UAE की एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल रखा और आरोपी का लोकेशन ट्रेस कराया. आखिरकार UAE अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया. उत्तराखंड पुलिस की एक टीम उसे लेने UAE गई और 13 नवंबर को आरोपी को लेकर दिल्ली पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: पीके 0, ओवैसी 3, नाम बड़े और दर्शन छोटे; RJD का 10 साल का सबसे कमजोर प्रदर्शन

ऐसे ढूंढकर लाए जाते हैं भगोड़े

इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस दुनियाभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाता है, ताकि वांछित अपराधियों को पकड़ा जा सके. CBI, जो भारत में इंटरपोल की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, BHARATPOL प्लेटफॉर्म के जरिए सभी एजेंसियों के साथ समन्वय करती है. इसके बाद लोगों को ढूंढ कर कानूनी कार्रवाई पूरी कराने के बाद घसीटकर लाया जाता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Jagdish Punetha

Trending news

नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
by election results
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान