'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के सीने में लगी गोली, एनकाउंटर पर उठा सवाल

Mumbai Hostage Drama: मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के अंदर 17 बच्चों को बंधक बनाने के आरोपी रोहित को पुलिस ने एकाउंटर में ढेर कर दिया है. बताया जा रहा है कि रोहित को सीने में दाहिनी तरफ गोली लगी है. हालांकि मुंबई पुलिस के इस एनकाउंटर को लेकर कहा जा रहा है कियह फेक एनकाउंटर है. मानवाधिकार कार्यकर्ता और एडवोकेट नितिन सतपुते ने इस एनकाउंटर को 'फेक' करार देते हुए राज्य सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर

सतपुते ने कहा,'यह एनकाउंटर सिर्फ राज्य पुलिस की नाकामी छिपाने के लिए किया गया है. अधिकारियों पर ऊपर से दबाव था, जो मासूम बच्चों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे'. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर रोहित आर्य को सिर्फ ‘न्यूट्रलाइज’ करना था, तो गोली उसके सीने में क्यों मारी गई, पैरों या शरीर के निचले हिस्से में क्यों नहीं?

बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था रोहित

सतपुते के मुताबिक,'राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है 17 नाबालिगों और 2 वयस्कों के अपहरण के लिए सरकार ने रोहित आर्य को 2 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया, जिससे वह मानसिक तनाव में था. उसने आत्महत्या का विचार किया लेकिन बाद में बच्चों को बंधक बनाकर सरकार पर दबाव डालने की योजना बनाई, ताकि उसके बकाए का भुगतान हो सके.' उन्होंने यह भी कहा कि रोहित आर्य की नीयत बच्चों को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि वह सरकार से अपनी बात मनवाना चाहता था. पहले भी वह अपने बकाये की मांग को लेकर अनशन कर चुका था.'

यामी गौतम की फिल्म से प्रेरित घटना!

सतपुते ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम फिल्म ‘A Thursday’ की कहानी से मिलता-जुलता है, जिसमें अभिनेत्री यामी गौतम ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो सरकारी तंत्र से संवाद करने के लिए बच्चों को बंधक बनाती है. एडवोकेट सतपुते ने कहा कि इस मामले में पुलिस को हीरो दिखाया जा रहा है, जबकि सच्चाई सामने लाने के लिए वह एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर रिट याचिका दायर करेंगे.

क्या है घटना?

मुंबई के पवई में मौजूद एक स्टूडियो में रोहित आर्य नाम के व्यक्ति ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया था. इस दौरान 86 वर्षीय मंगल पाटणकर ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी बच्चों को बचाया. फिलहाल उनका इलाज पवई के निराला हॉस्पिटल में चल रहा है. सुबह 10 बजे ऑडिशन के बहाने बच्चों को स्टूडियो में बुलाया गया था.

रोहित ने क्या कहकर बच्चों को बुलाया?

रोहित ने दावा किया था कि वह 'शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार' पर वेब सीरीज बना रहा है. दोपहर 1:30 बजे उसने वीडियो भेजकर कहा,'मांगें पूरी नहीं होने तक बच्चों को नहीं छोड़ूंगा.' कमरे में मौजूद मंगल पाटणकर बच्चों को शांत रखती रहीं और पेरेंट्स को भरोसा दिलाती रहीं कि वे सुरक्षित हैं.

दो घंटे बाद पुलिस की एंट्री

करीब दो घंटे बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सभी बच्चों को छुड़ाया. इस दौरान मंगल पाटणकर घायल हो गईं लेकिन उन्होंने पहले बच्चों को बाहर निकाला. एनकाउंटर में पुलिस ने रोहित आर्य को सीने में गोली मारी. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगल पाटणकर के इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की.