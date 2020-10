गृह राज्य मंत्री का चीन पर सीधा निशाना, बोले ITBP ने तोड़ दिया कुछ देशों का ये गुरूर

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी (G Kishan Reddy) ने बिना नाम लिए चीन को हद में रहने का संदेश दिया है. गलवान में घायल ड्रैगन अभी तक हार नहीं पचा पाया है, ऐसे में चीनी प्रोपेगेंडा के बीच केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police) ने कुछ देशों का यह भ्रम तोड़ दिया है कि उनके पास शक्तिशाली सेना है.'

स्थापना दिवस पर संबोधन

आपको बता दें कि रेड्डी ITBP के 59वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में देश की इस फोर्स की तारीफ कर रहे थे. अपने अहम संबोधन में गृह राज्य मंत्री ने ये भी कहा कि भारत, वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर विश्वास रखता है. देश की संस्कृति हमें शास्त्र और अस्त्र दोनों की पूजा करना सिखाती है.

इसलिए भारत माता की सेवा के साथ देशवासियों की सुरक्षा के लिए ही जीवन व्यतीत करना भारतीय संस्कारों का हिस्सा रहा है.

The @ITBP_Official does not just man our borders, but also ensures Internal Security of our nation, and thereby protects its economic interests.

My statement while addressing the 59th Raising Day Parade of the ITBP, this morning at Greater Noida. pic.twitter.com/Pql58EIUft

