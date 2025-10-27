बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएंगे CM? कांग्रेस सिद्धरामैया से छीन लेगी कुर्सी, जानें अंदर की बात

Karnataka Chief Minister Row: बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे लेकिन कर्नाटक की राजनीति में पहले ही हलचल मच गई है. क्या बिहार के नतीजे कर्नाटक कांग्रेस सरकार को हिला देंगे? CM सिद्धरामैया की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है या ये सिर्फ अफवाह है. आइए, अंदर की सच्चाई जानते हैं. कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों कैबिनेट फेरबदल और सीएम पद पर चर्चा जोरों पर है. लेकिन गृह मंत्री जी. परमेश्वरा ने साफ कर दिया कि ये सब अटकलें हैं. असली फैसला तो कांग्रेस के हाई कमांड के हाथ में है. विधायकों के बयान कुछ भी हों, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता.

विधायकों के बयान बेकार, हाई कमांड तय करेगा सबकुछ

सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में परमेश्वरा ने कहा, "जब तक पार्टी हाई कमांड इशारा न करे, किसी को कुछ पता नहीं. विधायकों के बयान बेकार हैं. अभी तक हाई कमांड से कुछ सुनने को नहीं मिला." उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दिल्ली जाएंगे. वहां कुछ फैसला हो सकता है." केवल पार्टी हाई कमांड ही कैबिनेट फेरबदल या नेतृत्व बदलाव पर फैसला लेगी," एएनआई को दिए बयान में उन्होंने कहा, "बिहार चुनाव नतीजों के बाद सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली जाएंगे, तब कुछ साफ हो सकता है." ये बयान कर्नाटक कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह को शांत करने की कोशिश लगता है.

सीएम के बेटे ने दी हवा

मुख्यमंत्री पद पर बहस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुत्र और विधान परिषद सदस्य यतींद्र सिद्धारमैया द्वारा लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली को सिद्धारमैया का उत्तराधिकारी बताकर फिर से शुरू हो गई. यतींद्र ने बाद में स्पष्ट किया कि बेलगावी के नायका समुदाय के नेता जारकीहोली को सिद्धारमैया की विचारधारा और अहिंदा के वैचारिक आधार के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है. रविवार को, यतींद्र ने कहा कि बेलगावी में दिए गए उनके बयान में कोई गलती नहीं थी. हालांकि, विधान परिषद सदस्य ने यह भी कहा कि वह सतीश जारकीहोली के अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने की संभावना पर कुछ नहीं कहेंगे.

नवंबर क्रांति की अफवाहें, सिद्धरामैया पूरा कार्यकाल करेंगे

कर्नाटक में 'नवंबर क्रांति' की अफवाहें भी जोर पकड़ रही हैं. लेकिन यथिंद्र ने खारिज कर दिया. उनका कहना है कि कोई नवंबर क्रांति नहीं है.ये सब अटकलें हैं. मौजूदा हालात में सिद्धरामैया पांच साल पूरे करेंगे." उन्होंने कहा कि पिता जरकीहोली को मेंटर करें, ताकि विचारधारा बरकरार रहे. इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस विधायक शिवगंगा बसवराज ने यथिंद्र के बयान की आलोचना की. उन्होंने इसे 'बचकाना' बताया और कहा कि नेतृत्व पर फैसला हाई कमांड लेगी, न कि परिवार के सदस्य. ये बयान कांग्रेस में सिद्धरामैया-शिवकुमार गुट की खींचतान को उजागर करता है.