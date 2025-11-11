Advertisement
Gaganyaan Mission: धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दुनिया को दिखाई ताकत

Ganganyaan Mission Parachute Landing Test: क्रू मॉड्यूल के बराबर उतना ही वजन वाली चीज को भारतीय वायु सेना के IL-76 विमान के जरिए 2.5 किमी की ऊंचाई से गिराया गया. पैराशूट सिस्टम तैनात किया गया और इस काम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. और टेस्ट आर्टिकल की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई. इससे साबित होता है कि पैराशूट डिजाइन बेहद मजबूत है.

Nov 11, 2025
Gaganyan Mission: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा सफल परीक्षण किया है. गगनयान क्रू मॉड्यूल को धरती पर लाने वाले मुख्य पैराशूट्स का उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में टेस्ट किया गया. यह टेस्ट 3 नवंबर को किया गया था, जिसकी जानकारी अब सामने आई है. गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट (आईएमएटी) लगातार किए जा रहे हैं. इसका मकसद पैराशूट सिस्टम की काबिलियत को परखना है. गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट सिस्टम में 4 तरह के 10 पैराशूट्स होंगे. इसका एक वीडियो भी इसरो की ओर से जारी किया गया है.

कैसे खुलेंगे पैराशूट्स

जब मिशन पूरा होकर धरती पर लौटेगा तो इसकी शुरुआत दो टॉप सेपरेशन पैराशूट्स से होगी, जो पैराशूट कम्पार्टमेंट के प्रोटेक्टिव कवर को हटा देंगे. इसके बाद दो ड्रोग पैराशूट होंगे, जो मॉड्यूल को स्टेबल और स्लो करेंगे. ड्रोग के निकलने पर, तीन मेन पैराशूटों को निकालने के लिए तीन पायलट पैराशूट तैनात किए जाते हैं, जो क्रू मॉड्यूल की रफ्तार को और धीमा कर देंगे. ताकि सुरक्षित तरीके से लैंडिंग हो. इस सिस्टम को कुछ एक्स्ट्रा पैराशूट्स के साथ डिजाइन किया गया है. तीन मुख्य पैराशूटों में से दो सुरक्षित लैंडिंग के लिए काफी हैं.

गगनयान मिशन के मेन पैराशूट्स सिलसिलेवार तरीके से खुलते हैं, जिसे रीफ्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है. इस प्रक्रिया में, पैराशूट पहले आंशिक रूप से खुलता है, जिसे रीफिंग कहते हैं, और फिर एक तय समय के बाद पूरी तरह से खुल जाता है, जिसे डिसरीफिंग कहते हैं. यह प्रक्रिया पायरो डिवाइस का इस्तेमाल करके की जाती है.

सफल रहा टेस्ट

इस टेस्ट में दो मेन पैराशूटों के बीच डिसरीफिंग में देरी के संभावित उच्च स्तर में से एक का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया, जिससे मुख्य पैराशूटों को अधिकतम डिज़ाइन के लिए मान्य किया गया. इस टेस्ट ने असममित डिसरीफिंग स्थितियों में सिस्टम की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और लोड डिस्ट्रिब्यूशन का मूल्यांकन किया, जो रियल मिशन लैडिंग के दौरान सबसे अहम लोड सिनैरियो में से एक है.

क्रू मॉड्यूल के बराबर उतना ही वजन वाली चीज को भारतीय वायु सेना के IL-76 विमान के जरिए 2.5 किमी की ऊंचाई से गिराया गया. पैराशूट सिस्टम तैनात किया गया और इस काम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. और टेस्ट आर्टिकल की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई. इससे साबित होता है कि पैराशूट डिजाइन बेहद मजबूत है.

इंसान को स्पेस में भेजने और फिर लैंडिंग के लिए यह पैराशूट सिस्टम बेहद जरूरी कदम है, जिसमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC),इसरो, एरियल डिलिवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (ADRDE), DRDO, भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना का बड़ा हाथ रहा.
 

Gaganyaan mission

