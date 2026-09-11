/भारत का स्वाद और कूटनीति की मिठास! दिल्ली के होटलों में दिखेगा व्यंजनों का शाही अंदाज

BRICS Summit 2026: नई दिल्ली में 12-13 सितंबर 2026 को BRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है. इस साल भारत BRICS की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें पीएम मोदी ब्राजील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ ही अन्य देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे.
BRICS का आयोजन भारत मंडपम में होना है, लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प तैयारियां पर्दे के पीछे दिल्ली के कई आलीशान होटल कर रहे हैं. यहीं पर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था है. ये होटल अतिथियों के सत्कार से लेकर अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए तैयार किए गए मेनू तक भारत आने वाले हर लोगों को यहां का स्वाद चखाने और उनके खान-पान की सभी पसंदों का पूरा ध्यान रख रहे हैं.
'NDTV' की रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली का ताजमहल होटल BRICS प्रतिनिधिमंडल का स्वागत ' ट्रेडिशन टू टेबल ' नाम की रेसिपी कलेक्शन के साथ करेगा, जिसे ताज के शेफ ने अपनी माताओं से प्रेरित होकर तैयार किया है. उनका कहना है कि यह भारत में अतिथियों के सत्कार की भावना और हमारी पाक परंपराओं की आत्मा को दर्शाता है. इस रेसिपी कलेक्शन में ऐसे भोजन शामिल हैं, जिनका उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव है और जिनके साथ वे बड़े हुए हैं. इस पाक कला में भारत के 6 क्षेत्रों के पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजन शामिल हैं, जिनमें कश्मीर के मसालेदार अखरोट, पुरानी दिल्ली का मैदा काजू, महाराष्ट्र की भाकरवाड़ी, राजस्थान की मिनी कचौड़ी, बंगाल की कुचो निमकी और तमिलनाडु का मुरुक्कू शामिल हैं.
नई दिल्ली का 'द लीला पैलेस' BRICS समिट में आए मेहमानों के लिए खासतौर से एक एडिबल लोटस बनाया है. यह भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में इसके महत्व को दर्शाता है. इसके साथ ही कमल का फूल BRICS 2026 की की पहचान का प्रतीक है. यह कमल का फूल गुलाब, केसर और इलायची से बना है. वहीं, इसे भारत के स्थानीय फलों के साथ परोसा गया है. यह भारत के शिल्प कौशल का बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है.
दिल्ली का फाइव स्टार होटल 'द ललित' भी BRICS शिखर सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के लिए खास मेन्यू तैयार कर रहा है, जिसमें भारत की समृद्ध क्षेत्रीय पाक कला की विरासत को आगे बढ़ाया गया है. इसमें पारंपरिक व्यंजनों के साथ ही पोषण का काफी ध्यान रखा गया है. होटल ने अपने मेन्यू में गलौटी कबाब और तंदूर में पकी हुई रोटियां शामिल की हैं. इसके अलावा शेफ की ओर से मिसो पेस्ट के साथ ब्रेज्ड बैंगन, धीमी आंच पर पकी हुई चाइनीज पत्तागोभी औप एंबर सॉस के साथ ही जापानी स्टाइल की बीन स्वीट शामिल है.