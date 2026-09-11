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भारत का स्वाद और कूटनीति की मिठास! दिल्ली के होटलों में दिखेगा व्यंजनों का शाही अंदाज

BRICS Summit Fool Menu: नई दिल्ली के फाइव स्टार होटल्स BRICS शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने वाले मेहमानों की खातिरदारी के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं. इन होटल्स ने अपने व्यंजनों में भारतीय संस्कृति और पोषण का पूरी तरह ध्यान रखा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 11, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:34 AM IST
भारत का स्वाद और कूटनीति की मिठास! दिल्ली के होटलों में दिखेगा व्यंजनों का शाही अंदाज
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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