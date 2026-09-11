/भारत का स्वाद और कूटनीति की मिठास! दिल्ली के होटलों में दिखेगा व्यंजनों का शाही अंदाज

'NDTV' की रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली का ताजमहल होटल BRICS प्रतिनिधिमंडल का स्वागत ' ट्रेडिशन टू टेबल ' नाम की रेसिपी कलेक्शन के साथ करेगा, जिसे ताज के शेफ ने अपनी माताओं से प्रेरित होकर तैयार किया है. उनका कहना है कि यह भारत में अतिथियों के सत्कार की भावना और हमारी पाक परंपराओं की आत्मा को दर्शाता है. इस रेसिपी कलेक्शन में ऐसे भोजन शामिल हैं, जिनका उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव है और जिनके साथ वे बड़े हुए हैं. इस पाक कला में भारत के 6 क्षेत्रों के पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजन शामिल हैं, जिनमें कश्मीर के मसालेदार अखरोट, पुरानी दिल्ली का मैदा काजू, महाराष्ट्र की भाकरवाड़ी, राजस्थान की मिनी कचौड़ी, बंगाल की कुचो निमकी और तमिलनाडु का मुरुक्कू शामिल हैं.