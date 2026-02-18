'कैमरे के सामने आने की खुशी में...,' AI समिट में छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा सारा ठीकरा

Galgotias University AI Summit: 'गलगोटिया यूनिवर्सिटी' ने 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में चीनी रोबोट डॉग को अपना इनोवेशन बताने के बाद अब सफाई पेश की है.
Galgotias University: 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में चीनी रोबोट डॉग को अपना इंडिजीनस इनोवेशन बताने वाले ग्रेटर नोएडा के 'गलगोटिया यूनिवर्सिटी' ने प्रेस रिलीज जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. यूनिवर्सिटी ने कहा कि पवेलियन पर मौजूद उनकी प्रतिनिधि प्रोफेसर नेहा सिंह को उनके प्रोडक्ट के ओरिजन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और उन्होंने कैमरे में आने के उत्साह में गलत जानकारी शेयर कर दी, जबकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर मीडिया के साथ बातचीत करने की कोई अनुमति नहीं थी.
यूनिवर्सिटी ने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा,' हम, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हाल ही में आयोजित AI शिखर सम्मेलन में हुई गड़बड़ी के लिए माफी चाहते हैं. पवेलियन में मौजूद हमारी एक प्रतिनिधि को उत्पाद की तकनीकी जानकारी नहीं थी और कैमरे के सामने आने के उत्साह में उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी दी, जबकि उन्हें प्रेस से बात करने का अधिकार नहीं था. हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस इनोवेशन को गलत तरीके से पेश करने का हमारा कोई संस्थागत इरादा नहीं था. गलगोटिया यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी से काम दिखाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.'
बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब समिट में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने ओरियन नाम का एक रोबोडॉग पेश किया और इसे यूनिवर्सिटी की ओर से डेवलप किया गया AI टेक्नोलॉजी बताया, हालांकि बाद में यह रोबोडॉग चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का Unitree Go2 रोबोट निकला, जो ऑनलाइन केवल 2-3 लाख रुपये में बिक रहा है. इंटरनेट पर विवाद बढ़ने के बाद प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि उन्होंने इस रोबोट को अपने छात्रों को दिखाने के लिए रखा था ताकि वे इसे देखकर इंस्पायर्ड हों और भविष्य में इससे भी बेहतर कुछ बना सकें.
यूनिवर्सिटी ने भी बाद में एक बयान जारी करते हुए कहा था कि यह रोबोडॉग Unitree Go2 से खरीदा गया है और इसका केवल एक एजुकेशनल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में कहा कि यह रोबोडॉग एक चलता-फिरता क्लासरूम है और छात्र भी इसका उपयोग कर अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं. विश्वविद्यालय ने लिखा,' हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यह रोबोडॉग नहीं बनाया है और न ही हमने कभी ऐसा दावा किया है.'
