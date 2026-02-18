AI Summit: Galgotias University की सफाई के बीच चीनी रोबोट विवाद पर क्या बोले राहुल गांधी, सरकार पर कसा तंज

AI Controversy: राहुल गांधी ने India AI Impact Summit 2026 में चीनी रोबोटिक डॉग के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बताया. आरोप है कि Galgotias University ने चीनी निर्मित रोबोट को अपना आविष्कार बताकर पेश किया. विवाद के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की, जबकि विश्वविद्यालय ने आरोपों को दुष्प्रचार बताते हुए सफाई दी.
Galgotias University: नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 के दौरान एक रोबोटिक डॉग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि एक चीनी कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट डॉग को भारतीय आविष्कार बताकर प्रदर्शित किया गया. अब इस मुद्दे पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि एआई शिखर सम्मेलन भारतीय प्रतिभा को बढ़ावा देने के बजाय अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है और भारतीय डेटा को बिक्री के लिए रखा जा रहा है.
गलगोटिया विश्वविद्यालय पर लगे गंभीर आरोप
सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने गलगोटिया विश्वविद्यालय (Galgotias University) को एक्सपो क्षेत्र खाली करने के लिए कहा है. विश्वविद्यालय पर आरोप है कि उसने चीन में बने रोबोटिक कुत्ते को अपना आविष्कार बताकर पेश किया था. इस मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.
विश्वविद्यालय दिया स्पष्टीकरण
विवाद बढ़ने के बाद विश्वविद्यालय ने बयान जारी कर कहा कि रोबोट प्रोग्रामिंग छात्रों को एआई सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा है. संस्थान ने कहा कि उसका उद्देश्य छात्रों को वैश्विक तकनीकों का उपयोग कर वास्तविक दुनिया के कौशल विकसित करने में सक्षम बनाना है. विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि नकारात्मक प्रचार से छात्रों का मनोबल प्रभावित हो सकता है.
बता दें कि पांच दिवसीय India AI Impact Summit 2026 लोग, ग्रह और प्रगति जैसे तीन स्तंभों पर आधारित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में एक्सपो का उद्घाटन किया था. उन्होंने कहा था कि एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति देश और दुनिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी. समिट में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 से ज्यादा वैश्विक एआई विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. आयोजन का उद्देश्य एआई के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग बढ़ाना और भारत की भूमिका को मजबूत करना है.
