Advertisement
trendingNow13113888
Hindi NewsदेशAI Summit: Galgotias University की सफाई के बीच चीनी रोबोट विवाद पर क्या बोले राहुल गांधी, सरकार पर कसा तंज

AI Summit: Galgotias University की सफाई के बीच चीनी रोबोट विवाद पर क्या बोले राहुल गांधी, सरकार पर कसा तंज

AI Controversy: राहुल गांधी ने India AI Impact Summit 2026 में चीनी रोबोटिक डॉग के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बताया. आरोप है कि Galgotias University ने चीनी निर्मित रोबोट को अपना आविष्कार बताकर पेश किया. विवाद के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की, जबकि विश्वविद्यालय ने आरोपों को दुष्प्रचार बताते हुए सफाई दी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Galgotias University: नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 के दौरान एक रोबोटिक डॉग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि एक चीनी कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट डॉग को भारतीय आविष्कार बताकर प्रदर्शित किया गया. अब इस मुद्दे पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि एआई शिखर सम्मेलन भारतीय प्रतिभा को बढ़ावा देने के बजाय अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है और भारतीय डेटा को बिक्री के लिए रखा जा रहा है.

गलगोटिया विश्वविद्यालय पर लगे गंभीर आरोप

सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने गलगोटिया विश्वविद्यालय (Galgotias University) को एक्सपो क्षेत्र खाली करने के लिए कहा है. विश्वविद्यालय पर आरोप है कि उसने चीन में बने रोबोटिक कुत्ते को अपना आविष्कार बताकर पेश किया था. इस मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

विश्वविद्यालय दिया स्पष्टीकरण

विवाद बढ़ने के बाद विश्वविद्यालय ने बयान जारी कर कहा कि रोबोट प्रोग्रामिंग छात्रों को एआई सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा है. संस्थान ने कहा कि उसका उद्देश्य छात्रों को वैश्विक तकनीकों का उपयोग कर वास्तविक दुनिया के कौशल विकसित करने में सक्षम बनाना है. विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि नकारात्मक प्रचार से छात्रों का मनोबल प्रभावित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: AI समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छुट्टी! 'चीनी कुत्ते' ने कटवाया पत्ता; सरकार ने तुरंत जगह खाली करने का दिया फरमान

बता दें कि पांच दिवसीय India AI Impact Summit 2026 लोग, ग्रह और प्रगति जैसे तीन स्तंभों पर आधारित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में एक्सपो का उद्घाटन किया था. उन्होंने कहा था कि एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति देश और दुनिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी. समिट में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 से ज्यादा वैश्विक एआई विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. आयोजन का उद्देश्य एआई के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग बढ़ाना और भारत की भूमिका को मजबूत करना है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Galgotias UniversityRobotic DogIndia AI Impact Summit

Trending news

Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?