हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल

Ganapati immersion Accident: यह दुखद दुर्घटना गणेश चतुर्थी उत्सव के समापन के दिन मोसाले होसाहल्ली गांव में रात लगभग 8:45 बजे हुई. इस हादसे के बाद आस-पास के गांवों में मातम पसरा हुआ है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:06 AM IST
Truck rams into Ganapati immersion event in Hassan: कर्नाटक के हासन ज़िले में शुक्रवार रात एक ट्रक के गणेश विसर्जन जुलूस में घुस जाने से आठ लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि यह दुखद हादसा गणेश चतुर्थी उत्सव के समापन के दिन मोसाले होसाहल्ली गांव में रात लगभग 8:45 बजे हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अरकलागुडु से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं के एक समूह से टकरा गया.

सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

घायलों को इलाज के लिए हासन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है. डॉक्टरों की एक टीम घायलों की हालत पर नजर बनाए हुए है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है. सीएम सिद्धारमैया ने सभी मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे और घायलों के लिए मुफ्त चिकित्सा इलाज मुहैया कराने का ऐलान किया है.

अपने एक्स हैंडल से किए पोस्ट में उन्होंने लिखा- 'हासन में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस से एक ट्रक की टक्कर में कई लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है. मैं प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों. सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. सरकार इस घटना में घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च भी वहन करेगी. यह एक बेहद दुखद क्षण है. आइए हम सभी इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हों'.

ये भी पढ़ें- कानून मंत्री, रेल मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दी गई थी फांसी, इस देश में नप गए सेना के चार बड़े जनरल; बर्खास्तगी के बाद क्या होगा आगे

केंद्रीय मंत्री ने जताया शोक

केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने राज्य सरकार से घायलों का मुफ्त इलाज कराने का अनुरोध किया है. कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में कहा, 'मोसालेहोसाहल्ली में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है. इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और 20 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए. ये बेहद दुखद है कि गणपति जुलूस के दौरान एक ट्रक की चपेट में आने से श्रद्धालुओं की जान चली गई.'

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Hassan

