गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, जानिए क्या कहा?

LG Manoj Sinha orders magisterial inquiry: गांदरबल में हुए एनकाउंटर (Ganderbal encounter) को लेकर जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. एलजी के आदेश के बाद जांच में तेजी आई है. सेना की चिनार कोर ने सबसे पहले मौके पर पहुंच कर घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था. 31 मार्च की रात को गांदरबल के अरहम में हुई मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस शामिल हुई. सेना ने बताया कि उनका ऑपरेशन संदिग्ध गतिविधियों/आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिले स्पेशल सीक्रेट इनपुट पर शुरू हुआ था. रात भर की फायरिंग के बाद 1 अप्रैल को सेना ने बताया कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, जिसके पास से हथियार बरामद हुए हैं.

मृतक को शुरू में अज्ञात आतंकवादी बताया गया था. बाद में अधिकारियों ने उसकी पहचान 28 साल के राशिद अहमद मुगल के रूप में की, जो गांदरबल के चौंटवालीवार इलाके का रहने वाला था. परिवार ने सुरक्षा बलों के दावे को चुनौती देते हुए कहा है कि राशिद बेकसूर था, जिसका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं था.

भाई ने लगाए आरोप

मुठभेड़म में मारे गए राशिद मुगल के भाई एजाज अहमद ने बताया कि वह मंगलवार सुबह घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. स्थानीय पुलिस ने शव की पहचान करने के लिए कहा, तब पता चला कि वो मेरा भाई था. उसका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं था. हम सदमे में हैं. वो बेकसूर था, जिसे मार दिया गया. जब राशिद घर से निकला था, तब उसने जो कपड़े पहने थे, वे उन कपड़ों से अलग थे, जिनमें उसकी लाश थी.

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एनसी-पीडीपी ने किया समर्थन

परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी. एलजी के आदेश का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेक लगभग सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने किया है. बीजेपी ने भी एलजी मनोज सिन्हा के जांच के आदेश का स्वागत किया. जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, 'हम मुठभेड़ में हुई मौत की जांच करवाने के LG सिन्हा के फैसले का स्वागत करते हैं. हम (BJP) हमेशा न्याय में विश्वास रखते हैं और यह समय-सीमा के भीतर होने वाली जांच पूरी तस्वीर साफ कर देगी.'

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पारदर्शी और समय-सीमा के भीतर जांच की मांग की, जिसमें तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए. उन्होंने कहा था कि राशिद के परिजनों के दावों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने भी निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के जांच की मांग की, और आरोप लगाया कि यह मुठभेड़ एक फर्जी मुठभेड़ थी.

एजेंसिया बयान पर कायम

X पर एक पोस्ट में एलजी के ऑफिस ने कहा कि जांच में घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय मिले. वहीं गांदरबल पुलिस ने कहा है कि वे राशिद अहमद मुगल के बैकग्राउंड की जांच कर रहे हैं, जिसमें उनके किसी भी संभावित आतंकवादी रिकॉर्ड की पड़ताल भी शामिल है. दूसरी ओर, सेना अपने ऑपरेशन से जुड़े बयानों पर कायम है.