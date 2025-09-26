राहुल-प्रियंका गांधी के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी से कर दिया गया बाहर

Organizational reshuffle in Kerala Congress: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के वायनाड दौरे के कुछ दिनों बाद जिसका प्रतिनिधित्व संसद के निचले सदन में प्रियंका गांधी करती हैं, पार्टी के ज़िला अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि वायनाड ज़िला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के अध्यक्ष एन डी अप्पाचन ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और कार्रवाई के लिए पत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को सौंप दिया गया है.

एन डी अप्पाचन ने दिया इस्तीफा

हालांकि, पूर्व विधायक अप्पाचन ने संकेत दिया कि यह अलगाव सौहार्दपूर्ण नहीं था. उन्होंने कहा, "केपीसीसी अध्यक्ष सब कुछ जानते हैं. मुझे कुछ नहीं कहना है. उन्हें बोलने दीजिए. मैंने इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी." पार्टी सूत्रों ने बताया कि केरल में केपीसीसी और डीसीसी में फेरबदल कुछ समय से लंबित था क्योंकि नेता सूची पर आम सहमति नहीं बना पा रहे थे. हालांकि, बताया जा रहा है कि वायनाड डीसीसी अध्यक्ष को प्रियंका के वायनाड दौरे के दौरान हुए विवादों के कारण बिना किसी औपचारिकता के बाहर कर दिया गया, जबकि राहुल और सोनिया भी उनके साथ शामिल हुए थे.

अप्पाचन क्यों हुए नाराज?

प्रियंका का दौरा एक स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता की आत्महत्या और एक पूर्व जिला नेता की बहू द्वारा आत्महत्या के प्रयास के कारण प्रभावित हुआ. पार्टी के जिला नेतृत्व को उनके दैनिक कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होने के कारण, इस दौरे में हमेशा की तरह की धूमधाम और भीड़ भी नहीं दिखी. अप्पाचन ने इस बात पर नाराज़गी जताई थी कि डीसीसी को उनके दौरे के बारे में अंधेरे में रखा गया, और कथित तौर पर उनके कर्मचारियों ने ही यह दौरा तय किया था.

प्रियंका गांधी का दौरा हुआ प्रभावित

प्रियंका के दौरे के एक दिन बाद 12 सितंबर को पूर्व डीसीसी कोषाध्यक्ष एन एम विजयन की बहू पद्मजा ने आत्महत्या का प्रयास किया. विजयन और उनके बेटे जिजेश ने पिछले साल 2019 में पार्टी द्वारा नियंत्रित एक सहकारी बैंक में कथित तौर पर नौकरी के बदले पैसे घोटाले के सिलसिले में आत्महत्या कर ली थी. पद्मजा ने अपने परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बाद आत्महत्या का प्रयास किया.

विवाद बढ़ा

11 सितंबर को जब प्रियंका वायनाड पहुंचीं तो स्थानीय पार्टी नेता और मुल्लांकोली ग्राम पंचायत सदस्य जोस नेल्लादम ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. उनकी मृत्यु एक अन्य स्थानीय कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई के कुछ ही दिनों बाद हुई, जिसने पार्टी की वायनाड इकाई में गुटबाजी के मुद्दे को उजागर कर दिया. 57 साल के थंकाचन को कथित तौर पर उनके कब्जे से विस्फोटक और अवैध शराब का एक जखीरा जब्त किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया और 17 दिन न्यायिक हिरासत में बिताने पड़े. हालांकि पुलिस द्वारा यह पता चलने के बाद कि उन्हें मामले में फंसाया गया है, उन्हें राहत मिल गई. जेल से बाहर आते ही थंकाचन ने आरोप लगाया कि अप्पाचन और नेल्लेदम समेत अन्य लोग उन्हें इस मामले में झूठे तरीके से फंसाने के पीछे थे. संयोग से, अप्पाचन और सुल्तान बाथरी (वायनाड) से पार्टी विधायक को पिछले दिसंबर में पूर्व कोषाध्यक्ष विजयन की आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है.

कांग्रेस ने बदला जिला अध्यक्ष

कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) में एक बड़ा बदलाव करते हुए संगठनात्मक स्तर पर नई नियुक्तियों की घोषणा की. जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एडवोकेट टीजे इसाक को वायनाड जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने एनडी अप्पाचन को केरल से एआईसीसी का सह-मनोनित सदस्य नियुक्त किया है. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एनडी अप्पाचन को एआईसीसी के सह-मनोनित सदस्य के रूप में नामित किया है और यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

कांग्रेस इकाई में आंतरिक गुटबाजी

सूत्रों के अनुसार, वायनाड कांग्रेस इकाई में आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष के चलते संगठन में असंतोष का माहौल था. इसके चलते एनडी अप्पाचन ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया. हालांकि, अप्पाचन ने खुद मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी को अपने इस्तीफे की जानकारी दे दी है और अब यह केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) पर निर्भर है कि वह इसे स्वीकार करती है या नहीं.

अप्पाचन को संगठन से अलग नहीं किया गया

हालांकि, अप्पाचन को संगठन से अलग नहीं किया गया है. कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें एआईसीसी में सह-मनोनित सदस्य बनाकर सम्मानजनक ढंग से नई जिम्मेदारी दी है. इसे पार्टी के भीतर एक संतुलित कदम के तौर पर देखा जा रहा है ताकि संगठन में असंतुलन की स्थिति पैदा न हो. नए नियुक्त वायनाड डीसीसी अध्यक्ष एडवोकेट टीजे इसाक को पार्टी के एक सक्रिय और जमीनी नेता के रूप में जाना जाता है. पार्टी को उम्मीद है कि वे संगठन में नई ऊर्जा भरेंगे और पार्टी की नीतियों को वायनाड के हर कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे. (इनपुट आईएएनएस से भी)