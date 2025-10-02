Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा से भी जीती जा सकती हैं बड़ी लड़ाईयां

हर साल 2 अक्टूबर को ‘अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस’के रूप में मनाया जाता है. यह दिन सिर्फ महात्मा गांधी की जयंती नहीं है, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते अहिंसा, सत्य और शांति को याद करने और अपनाने का दिन है. आज के समय में जब दुनिया भर में हिंसा, युद्ध, अन्याय और असहिष्णुता बढ़ रही है, गांधी जी का दर्शन और अधिक प्रासंगिक हो गया है. महात्मा गांधी ने अहिंसा को केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका माना. उन्होंने इसे एक ऐसी ताकत बताया जो किसी भी हिंसक हथियार से ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है.

आज भी जरूरी गांधी के विचार

आज जब हम दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और नफरत को देखते हैं, ऐसे में गांधीजी की सोच को अपनाना ही मानवता के भविष्य के लिए रास्ता दिखा सकता है. महात्मा गांधी मानते थे कि अहिंसा कायरों का नहीं, बहादुरों का हथियार है. यह बिना नफरत के अन्याय का विरोध करने और बिना हिंसा के अत्याचार का सामना करने की शक्ति देती है. उन्होंने भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने के लिए इसी सोच के साथ दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और भूख हड़ताल जैसे कई अहिंसक आंदोलनों की अगुवाई की. उन्होंने सिर्फ अहिंसा की बात नहीं की, बल्कि उसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया. यही कारण है कि आज भी दुनिया भर में उनके विचारों की गूंज है.

ग्लोबल स्तर पर गांधी का प्रभाव

गांधीजी की अहिंसा की सोच ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को भी प्रेरित किया. इन नेताओं ने सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए गांधीजी के रास्ते पर चलते हुए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया. गांधीजी ने कहा था, "अहिंसा मानवता की सबसे बड़ी ताकत है, यह किसी भी विनाशकारी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है." उनके इस विश्वास ने वैश्विक आंदोलनों को एक नई दिशा दी.

अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुरुआत

इस दिवस की शुरुआत ईरानी नोबेल विजेता शिरीन एबादी की पहल पर हुई थी. 2004 में मुंबई में हुए विश्व सामाजिक मंच में इसे मनाने का विचार सामने आया. 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 2 अक्टूबर को ‘अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस’ घोषित किया. इस प्रस्ताव का समर्थन 142 देशों ने किया. इसका उद्देश्य शांति, शिक्षा और जागरूकता के जरिए अहिंसा के विचार को फैलाना.

आज की दुनिया में गांधीजी की अहमियत

आज जब चारों ओर युद्ध, धर्म के नाम पर हिंसा और सामाजिक असमानता बढ़ रही है, तब गांधीजी की सोच हमें सही रास्ता दिखा सकती है. उनकी शिक्षाएं याद दिलाती हैं कि शांति सिर्फ सपना नहीं है, वह एक लक्ष्य है, जिसे हम पा सकते हैं. जरूरत है तो बस उनके रास्ते पर चलने की.