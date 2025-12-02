20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… कौन हैं गुजरात के डॉ. गणेश बरैया जिनके लिए बदला गया नियम

Ganesh Baraiya Doctor Story: डॉक्टर बनना लाखों छात्रों का सपना होता है. कोई मेहनत से इसे पूरा कर लेता है, तो किसी के सामने मुश्किलें आ जाती हैं. लेकिन गुजरात के भावनगर के रहने वाले गणेश बरैया ने जो किया, वह सच में प्रेरणा देता है. उनकी लंबाई बस 3 फीट है, वजन केवल 20 किलो, लेकिन सपनों की ऊंचाई इतनी बड़ी थी कि कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं पाई

डॉक्टर बनने का सपना

गणेश बरैया एक साधारण परिवार से आते हैं. आठ भाई-बहनों में से एक, बचपन से ही उन्हें बौनेपन की समस्या थी. गणेश की सपने की बात करें तो इनका सपना डॉक्टर बनना था और वो लोगों की सेवा करना चाहते थे, साल 2018 में जब उन्होंने MBBS में दाखिले के लिए आवेदन किया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि उनकी लंबाई डॉक्टर बनने के लिए उचित नहीं है. यह सुनकर कोई भी हार मान लेता, लेकिन गणेश ने हार नहीं मानी, और आगे बढ़ते रहे.

चार महीने तक चली लड़ाई

उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. दलपतभाई कटारिया के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई शुरू की है. पहले हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां भी निराशा मिली, फिर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. चार महीने की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊंचाई किसी के सपनों को नहीं रोक सकती है और गणेश को MBBS में प्रवेश मिल गया है.

लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की बात करें तो ये आसान नहीं थी. लैब में पहुंचना, क्लास में बैठना, इंटर्नशिप करना… हर काम में कठिनाई थी. लेकिन उन्होंने हर चुनौती को हिम्मत से पार किया. मेहनत, लगन और परिवार के प्यार ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी थी.

अपने जैसे लोगों की करना चाहते हैं मदद

इतने कठनाइयों के बाद गणेश बरैया गुजरात सरकार में मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं. वे लोगों को इलाज देते हैं, उनकी जान बचाते हैं और अपनी सफलता से सबको प्रेरित करते हैं. वो अपनी मां के लिए पक्का घर बनाना चाहते हैं. क्योंकि आज भी उनका परिवार कच्चे घर में रहता है. वे चाहते हैं कि अपने परिवार को बेहतर जीवन दें और उन बच्चों का साथ भी दें, जिनके सपने आर्थिक या शारीरिक समस्याओं में फंस जाते हैं.

