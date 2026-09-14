/3.8 लाख अमेरिकन डायमंड और 24 कैरेट गोल्ड... हैदराबाद में खास अंदाज में सजे गणपति; प्रतिमा देखने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम है. पूरे देश के हिस्सों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जा रही है. महाराष्ट्र में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. हालांकि, अब देश के अलग-अलग हिस्सों में अब इस खास मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है और बड़े स्तर पर पूजा की जाती है.
इस बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बेगम बाजार में भगवान गणेश की एक विशेष मूर्ति इस समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. फीलखाना इलाके में स्थापित इस गणेश प्रतिमा पर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग की गई है, तो 3.8 लाख से अधिक अमेरिकन डायमंड्स से भी सजाया गया है.
आयोजकों का कहना है कि प्रतिमा का कुल वजन 48 किलो के करीब है. इस प्रतिमा को तैयार करने में कुल 8 महीने का वक्त लगा था. कुच 8 कुशल कारीगरों ने इसको विशेष ऑर्डर पर तैयार किया है. भगवान गणेश की इस प्रतिमा में केवल गोल्ड और डायमंड्स की प्लेटिंग का ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें धार्मिक प्रतीकों के साथ बारीक डिजाइन का भी विशेष ध्यान रखा गया है.
आयोजकों का कहना है कि इस प्रतिमा को पंचधातु यानी पांच अलग-अलग धातुओं के मिश्रण से बनाया या है. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रतिमा का बेस पीतल से बनाया गया है. मूर्ति के पीछे भगवान विष्णु के दस अवारों की आकृतियों को भी दर्शाया गया है. आयोजकों ने कहा कि प्रतिमा को तैयार करते वक्त हर एक बात बारीकी से ध्यान रखा गया है. अमेरिकन डायमंड्स को एक-एक करके प्रतिमा पर फिट किया गया है. सबसे खास बात है कि इन स्टोन्स को प्रतिमा पर चिपकाया नहीं गया है.
बताया जाता है कि इस प्रतिमा को बनाने में कुल 8 महीने का वक्त लगा है. वहीं, 8 विशेष कारीगरों ने इस प्रतिमा को कुशलता के साथ बनाया है. प्रतिमा पर की गई बारीक कारीगरी को पास से देखने पर पता चलता है कि कितने ध्यान से काम किया गया है. आयोजकों का कहना है कि उसका असली उद्देश्य भगवान गणेश की इस प्रतिमा को कुछ अलग रूप देना था.
आयोजकों का कहना है कि ये लगातार तीसरी साल है, जब फीलखाना इलाके में गणेश प्रतिमा को स्थापित किया गया है. इस बार की प्रतिमा को खास डिजाइन और बड़ी संख्या में अमेरिकन डायमंड्स से सजाया गया है. भगवान गणेश की ये प्रतिमा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है और दूर-दूर से लोग इसको देखने को लिए पहुंच रहे हैं.