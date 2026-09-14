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3.8 लाख अमेरिकन डायमंड और 24 कैरेट गोल्ड... हैदराबाद में खास अंदाज में सजे गणपति; प्रतिमा देखने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

गणेश चतुर्थी के मौके पर देश के अलग-अलग शहरों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इस बीच हैदराबाद के फीलखाना इलाके में स्थापित की गई गणेश प्रतिमा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. इसको देखने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 14, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:52 PM IST
3.8 लाख अमेरिकन डायमंड और 24 कैरेट गोल्ड... हैदराबाद में खास अंदाज में सजे गणपति; प्रतिमा देखने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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