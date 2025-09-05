गणपति विसर्जन में तैनात हुई माउंटेड पुलिस, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
देश

गणपति विसर्जन में तैनात हुई माउंटेड पुलिस, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?

Mounted police: अंग्रेजों के शासनकाल से कानून व्यवस्था मजबूत करने में घोड़ों का अहम योगदान रहा है. त्योहारों के दौरान गंगा नदी में उमड़ने वाली भीड़ नियंत्रित करने में घुड़सवार पुलिस का उपयोग होता आया है. आइए जानते हैं घुड़सवार पुलिस क्या होती है? किन राज्यों के पास है घुड़सवार पुलिस का दस्ता और क्या है इसका इतिहास आइए सबकुछ बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:04 AM IST
गणपति विसर्जन में तैनात हुई माउंटेड पुलिस, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?

Ganapati Immersion Mounted police: कानून व्यवस्था (Law and Order) की जिम्मेदारी पुलिस की होती है. अपराध रोकने के अलावा पुलिस का एक काम भीड़ कंट्रोल करना भी होता है. तीज त्योहारों और धरना-प्रदर्शन में भीड़ काबू करने के लिए पुलिस फोर्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है. इसमें घुड़सवार पुलिस का अहम रोल होता है. शनिवार को होने वाले गणपति बप्पा के विसर्जन (Ganapati Immersion) के दौरान हैदराबाद पुलिस के घुड़सवार दस्ते को तैनात किया गया है. आइए जानते हैं क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?

अंग्रेजों के शासनकाल से कानून व्यवस्था को मजबूत करने में घोड़े अहम भूमिका निभाते आए हैं. अगर आप देश दुनिया की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जमैका और मध्य पूर्व में भी घुड़सवार पुलिस दिखाई देगी. तेलंगाना में हाल ही में हैदराबाद की घुड़सवार पुलिस (mounted police) शाखा में शामिल हुई 10 महिला अधिकारियों ने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 5 सितंबर को गोशामहल मैदान में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन किया. हैदराबाद पुलिस कमिश्ननर सीवी आनंद ने कहा, 'हमारे पास 50 घोड़ों वाली एक विशाल घुड़सवार पलटन है. हमने अपनी महिला अधिकारियों को घुड़सवारी की भूमिका की पेशकश की थी, जो महिला अफसर आगे आईं वो पांच महीने की ट्रेनिंग के बाद अब गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान ड्यूटी पर होंगी.'

गुजरात पुलिस, केरल पुलिस, कर्नाटक पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, चेन्नई पुलिस, हैदराबाद पुलिस और कोलकाता के पुलिस बलों में घुड़सवार इकाइयां हैं.

हैदराबाद पुलिस के निवर्तमान पुलिस आयुक्त सीवी आनंद का कहना है कि चाहे कितनी भी तकनीक आ जाए, घुड़सवार प्लाटून हैदराबाद पुलिस का अभिन्न अंग हैं. इसका उद्देश्य प्रभावी पुलिसिंग के लिए उनकी भागीदारी और दृश्यता बढ़ाना है.

कोलकाता पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक, कोलकाता घुड़सवार पुलिस की शुरुआत 1840 में हुई थी, जिसमें एक दफादार (प्रमुख अधिकारी) के अधीन दो घुड़सवार होते थे. 1842 में, इस इकाई ने मैदान क्षेत्र में गश्त शुरू की. 1905 के बाद, इस इकाई में यूरोपीय कांस्टेबलों को शामिल किया गया. वर्तमान में, यह इकाई खेल आयोजनों और मेलों के दौरान मैदान में भीड़ को नियंत्रित करती है, और वीआईपी के आगमन के दौरान राजभवन में औपचारिक परेड में भाग लेती है.

मुंबई पुलिस की का घुड़सवार दस्ता अंग्रेजों के शासन काल के दौरान 1845 के आस-पास तैनात हुआ. आजादी से पहले ही इस दस्तों को फोर्स से हटा लिया गया. मुंबई पुलिस के माउंटे पुलिस यानी घुड़सवार दस्ते की वापसी साल 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड पर हुई. दरअसल 1932 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त पैट्रिक केली ने घुड़सवाल पुलिस के दस्ते को भंग कर दिया था. केली ने तब सोचा था कि मोटर चालित परिवहन के कारण घुड़सवार इकाई अनावश्यक हो गई है. लेकिन 2020 में क्राउड कंट्रोल के लिए घुड़सवार दस्ते को मुफीद मानते हुए खासकर मुंबई के समुद्र तटों और भीड़-भाड़ वाले हिस्सों पर पुलिसकर्मियों की मदद के लिए घोड़ों को ट्रेंड किया गया. जिसमें खालिस नस्ल के और मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को जगह दी गई. पुलिस का मानना है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान गश्त करने में घुड़सवार पुलिसकर्मी ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो उंचाई से भीड़ को अच्छी तरह से देख पाते हैं.

इस तरह 88 साल बाद सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस ने अंग्रेजी काल की व्यवस्था अपनाई. मायानगरी यानी देश की आर्थिक राजधानी की निगेहबानी घुड़सवार दस्ते ने की तब तत्कालीन गृह मंत्री ने दावा किया था कि अपराध पर लगाम लगाने में ये अहम भूमिका निभाएगी.

कर्नाटक में एक सशस्त्र रिजर्व घुड़सवार पुलिस (KARPF) है, जो मैसूरु में मुख्यालय वाले राज्य रिजर्व पुलिस बल (केएसआरपीएफ) का एक हिस्सा है. मैसूरु सिटी पुलिस की वेबसाइट के अनुसार, इसकी घुड़सवार इकाई का गठन 1952 में तत्कालीन रियासत के शासक कृष्णराज वोडेयार ने की थी. इस यूनिट का उपयोग दशहरा उत्सव के दौरान यातायात नियमन और गश्त के लिए किया जाता है.

केरल पुलिस की वेबसाइट के अनुसार, केरल की घुड़सवार पुलिस इकाई की शुरुआत 1880 में त्रावणकोर के महाराजा ने पलायम के बॉडी गार्ड स्क्वायर में हुई. केरल की एकमात्र घुड़सवार पुलिस शाखा - जो तिरुवनंतपुरम शहर पुलिस के अधीन तैनात है.

यूपी पुलिस में घुड़सवार पुलिसकर्मियों के कुल 324 पद सृजित हैं. 2022 में यूपी के अलग-अलग जनपदों में मात्र 48 घुड़सवार पुलिसकर्मी थे. उनमें ज्यादातर 2025 तक रिटायर हो गए. यूपी में 2020 में पुलिस विभाग में घुड़सवार पुलिस के 105 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी. हालांकि पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लेने के लिए केवल 85 प्रशिक्षु पहुंचे थए. 1998 के बाद यूपी पुलिस में घड़सवारों की भर्ती नहीं हुई थी. यूपी के करीब 8 शहरों की पुलिस के पास घुड़सवार दस्ता है.

उत्तराखंड की घुड़सवार टुकड़ी 2016 में तब चर्चा में आई थी जब बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने कथित तौर पर एक पुलिस घोड़े के पैर पर डंडे से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में सफ़ेद रंग के काठियावाड़ी घोड़े 'शक्तिमान' की चोटों के कारण मौत हो गई थी, जिससे काफी आक्रोश फैल गया था.

बिहार पुलिस के पास भी घुड़सवार दस्ता है. कभी फसल की निगरानी तो कभी चुनाव ड्यूटी में बिहार पुलिस का घुड़सवार दस्ता अपनी अहम भूमिका निभाता है. पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में (Lok Sabha Elections Last Phase) बिहार की पटना साहिब पाटलिपुत्र नालंदा जहानाबाद आरा बक्सर काराकाट और सासाराम सीट पर आखिरी चरण में मतदान हुआ था. वहां कुछ इलाकों में घुड़सवार पुलिस तैनात की गई थी.

क्या है घुड़सवार पुलिस?

घुड़सवार पुलिस वह पुलिस होती है, जिसमें पुलिस के जवान घोड़े की पीठ पर सवार होकर इलाके या किसी स्थान विशेष पर गश्त करते हैं. क्योंकि जरूरत पड़ने पर घोड़ों पर सवार पुलिस के जवानों को ऊंचाई का लाभ मिलता है और वो भीड़ की गतिविधियों खासकर गुस्से में किए जा रहे कृत्यों को दूर से देख सकते हैं. घुड़सवार पुलिस जंगली इलाकों में भी गश्त करती है. संकरी गलियों और उबड़खाबड़ रास्तों पर पुलिस की जीप नहीं जा सकती है, वहां घुड़सवार पुलिस के जवान आसानी से चले जाते हैं. दंगा नियंत्रण में भी घुड़सवार पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है. जहां वो उपद्रव करने वालों की पहचान कर उन्हें रोकते हैं.

FAQ

सवाल-पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट में कहां जिक्र है?

जवाब- भारत के पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट में बिंदु 79 से 83 तक घुड़सवार पुलिस के बारे में बताया गया है. जिसके मुताबिक घुड़सवार पुलिस उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का काम करती है.

सवाल- इससे कोई डर है?

जवाब- जोखिम रहता है कि कहीं घुड़सवार पुलिस के एक्शन के दौरान कोई कुचल न जाए, ऐसा होने पर किसी इंसान को गंभीर चोट लग सकती है.

;