/हैदराबाद में मीट फेंकने पर रार, महाराष्ट्र में भिड़े BJP- शिवसेना UBT गुट; गणपति उत्सव पर बवाल!

देश के अलग-अलग हिस्सों में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है. विभिन्न शहरों में गणेश प्रतिमाओं की पूजा के बाद उन्हें विसर्जित भी किया जा रहा है. इस बीच तेलंगाना और महाराष्ट्र से कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिससे तनाव बढ़ा है. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गणेश उत्सव के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने मीट का टुकड़ा फेंक दिया, तो वहीं महाराष्ट्र के मांडा-टिटवाला में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान दो ग्रुप्स के बीच झगड़ा हो गया.
हैदराबाद में हुई इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक्शन लिया और तीन लोगों को हिरासत में लिया. महाराष्ट्र के मांडा-टिटवाला में गणपति की मूर्ति को आगे ले जाने के बहाने गाली-गलौज और धक्का मुक्की के कारण मारपीट हो गई. इस पूरे मामले में पुलिस ने 30 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, ठाणे के मांडा-टिटवाला में शनिवार (19 सितंबर) को गणपति की प्रतिमा आगे ले जाने को लेकर दो गुटों में बहस हुई. बहस के बाद मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया और मारपीट की नौबत आ गई. बताया जाता है कि बहस बीजेपी और शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ताओं के बीच हुई थी. पुलिस ने मामले में कॉर्पोरेटर उपेक्षा भोईर, शक्तिवान भोईर समेत 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
बता दें कि उपेक्षा भोईर BJP कॉर्पोरेटर हैं, जबकि सुरेश भोईर शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ता हैं. पुलिस ने माना कि इस घटना के कारण पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी हुई. पुलिस ने रिकॉर्ड में पाया कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की परमिशन नहीं ली गई थी. यहां नियमों की अनदेखी की गई. बताया जाता है कि इस मामले में सरकार की तरफ से पुलिस कांस्टेबल योगेश भोलानाथ निर्मल ने शिकायत दर्ज की है.
हैदराबाद में रविवार दोपहर को 3 बजे गणेश उत्सव के दौरान एक अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से कथित तौर पर मीट का टुकड़ा फेंका गया, जिससे तनाव बढ़ गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्शन लेते हुए जांच शुरू की. इस घटना को लेकर चारमीनार जोन के डीसीपी ने खरे किरण ने कहा कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया और अपार्टमेंट में रहने वाले तीन लोगों को हिरासत में ले लिया. हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान मोहम्मद इमरान कुरैशी, अर्शिया बेगम और सबीना के तौर पर हुई है.
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Kiran Khare, DCP, Charminar Zone, Hyderabad, says, "Today at 3 PM, a communal incident occurred here in the Madannapet area at the 2 BHK Police Housing Society. In this incident, according to the primary information received, we learned that a few… https://t.co/2VDdHumNJZ pic.twitter.com/DVNdLhtjDV
— ANI (@ANI) September 20, 2026
पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. कार्यक्रम आयोजकों ने इस घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की है. डीसीपी ने कहा कि शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. डिटेन किए गए लोगों को प्रक्रिया के अनुसार, रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने की संभावना है.