'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का बड़ा दावा-बीजेपी शिवसेना नेताओं को 'खरीद' रही

Amid Mahayuti tensions: महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल ने गुरुवार को महायुति गठबंधन के अंदर गंभीर दरार का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि BJP और उसके सहयोगियों के बीच "गैंग वॉर" चल रहा है. साथ ही, आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले शिवसेना नेताओं को "खरीद" रही है. सपकाल ने आगे आरोप लगाया कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने "महाराष्ट्र की इज्ज़त गिरवी रख दी है और अब दिल्ली से फैसले ले रही है," और आगे कहा कि असल में राज्य में असली फैसले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेते हैं, न कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

देवेंद्र फडणवीस सिर्फ़ शैडो चीफ़ मिनिस्टर

कांग्रेस के राज्य प्रमुख ने कहा, "(एकनाथ) शिंदे "दिल्ली बॉस" से मिलने गए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ़ शैडो चीफ़ मिनिस्टर हैं. असली चीफ़ मिनिस्टर तो अमित शाह हैं. सारे फ़ैसले अमित शाह लेते हैं. सिर्फ़ वही मंत्री बनते हैं जिन्हें वे मंज़ूरी देते हैं. इसीलिए छोटी-मोटी शिकायतें भी उनके कान में फुसफुसानी पड़ती हैं. इस सरकार ने महाराष्ट्र की इज़्ज़त गिरवी रख दी है और अब दिल्ली से फ़ैसले ले रही है."

अजित पवार को अपने बेटे पर क्या कहा?

पुणे लैंड डील मामले के बारे में बात करते हुए, सपकाल ने आगे आरोप लगाया कि डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर अजित पवार को अपने बेटे पार्थ पवार के लिए क्लीन चिट लेने के लिए "दिल्ली भागना" पड़ा. उन्होंने आगे कहा, "अजित पवार को सिर्फ़ पार्थ पवार के लिए क्लीन चिट लेने के लिए दिल्ली भागना पड़ा. यह असल में "एक बार मारो, हिम्मत हो तो दोबारा मारो" वाला मामला है. छोटी-छोटी बातों के लिए भी वे अमित शाह के पास भागते हैं. उनकी अंदरूनी गैंग वॉर ही वजह है कि ऐसा बार-बार होता रहता है."

बीजेपी "शिंदे के लोगों को तोड़ना" चाहती है

बीजेपी पर उसकी "शिंदे को खरीदने की पॉलिटिक्स" का आरोप लगाते हुए, सपकाल ने कहा कि पार्टी "शिंदे के लोगों को तोड़ना" चाहती है. उन्होंने कहा, "BJP अच्छी तरह जानती है कि नमक के टुकड़े को मीठा कैसे बनाया जाता है. उन्होंने पहले ही दो पार्टियों को तोड़ दिया है. ऐसा लगता है कि ये शिंदे के लोगों को तोड़ने की कोशिशें हैं." महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने 19 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, शिंदे ने कल्याण डोंबिवली इलाके और दूसरे इलाकों में शिवसेना के पदाधिकारियों की कथित खरीद-फरोख्त पर विरोध जताया है. खबर है कि एक पुराने कॉर्पोरेट के बेटे अनमोल म्हात्रे, उनकी पत्नी और कई दूसरे लोग BJP में शामिल हो गए और शिवसेना छोड़ दी है.

स्थानीय चुनावों पर महाविकास अघाड़ी सक्रिय

दूसरी तरफ, महाविकास अघाड़ी (MVA) ने भी आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी मीटिंग्स तेज कर दी हैं. तीनों दल लगातार तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं.