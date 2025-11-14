'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम मोदी ने दिल्ली से कह दी ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ जाएगी टेंशन

Bihar Chunav 2025: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वॉर्टर से अगला टारगेट सेट कर दिया है. यानी अब बीजेपी का अगला मिशन है बंगाल. पीएम मोदी ने शुक्रवार को साफ कहा कि गंगा बिहार से बंगाल तक जाती है. इस जीत से हमने बंगाल का रास्ता बना लिया है और वहां से भी हम जंगल राज को उखाड़ के फेंकेंगे.

बीजेपी का अगला टारगेट बंगाल

बीजेपी काफी वक्त से ममता सरकार को सत्ता से हटाने की कोशिशों में लगी है. लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाई है. जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया होनी है, उसमें पश्चिम बंगाल का नाम भी है. बिहार से करीब 47 से 48 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए थे. ऐसे में पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया शुरू होने पर सियासी बवाल होना तय माना जा रहा है. ऊपर से पीएम मोदी के इस बयान से ममता बनर्जी की टेंशन भी जरूर बढ़ी होगी.

आरजेडी पर बोला हमला

अपने भाषण में पीएम मोदी ने पहले आरजेडी पर हमला बोला. उसके बाद कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई. पीएम मोदी ने भाषण में कहा, 'बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था. अब वह वापस कभी नहीं आएगी. बिहार के लोगों ने एक समृद्ध बिहार के लिए वोट किया है. मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.

पीएम मोदी ने कहा, 'बिहार के लोगों ने तुष्टीकरण वाला एक MY फॉर्मूला अपनाया था लेकिन बिहार ने एक नया फॉर्मूला - महिला और यूथ अपनाया है. बिहार के लोगों ने सांप्रदायिक MY फार्मूले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. यह जीत बिहार के नौजवान की है इसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक में बर्बाद किया गया.'

जनता का घट रहा कांग्रेस से विश्वास

पीएम मोदी ने कहा, एनडीए सरकार को 20 साल की अगर जनता चुन रही है तो यह प्रो गवर्नेंस प्रो डेवलपमेंट की स्थापना है. जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया उसे पार्टी पर देश की जनता का विश्वास घट रहा है. पिछले तीन बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीन अंकों की संख्या पर भी नहीं पहुंच पाई. लोकसभा के बाद 6 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई. आज के चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं कांग्रेस के चुनाव में उतने विधायक नहीं ला पाई. कांग्रेस की राजनीति है कभी EVM का रोना तो कभी चुनाव आयोग को गाली.

'कांग्रेस लायबिलिटी है'

पीएम मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है यह MMC है. कांग्रेस अपनी नेगेटिविटी में सबको डुबो रही है और आपको याद होगा इसलिए तो मैं बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नाम में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद घूमने और दूसरों को डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था. मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है कांग्रेस जो अपने साथियों को निकाल कर अपनी वापसी करना चाहती है.