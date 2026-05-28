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Hindi NewsExplainerगंगा जी पर IIT की ये रिपोर्ट बहुत डराने वाली है... हर दिन 99 जलधाराएं हो रहीं विलुप्त!

गंगा जी पर IIT की ये रिपोर्ट बहुत डराने वाली है... हर दिन 99 जलधाराएं हो रहीं विलुप्त!

IIT धनबाद की रिसर्च में एक डरावना खुलासा हुआ है. पिछले 50 वर्षों में गंगा बेसिन की करीब 18 लाख जलधाराएं गायब हो चुकी हैं. हर दिन औसतन 99 प्राकृतिक जलधाराएं खत्म हो रही हैं. इससे जल संकट, बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ सकता है.

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 28, 2026, 10:42 PM IST
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IIT धनबाद की एक रिसर्च आई है, जिसके मुताबिक हिंदुओं की आस्था और हिंदुस्तान के विकास की मुख्य-धारा गंगा जी खतरे में हैं. कैसे गंगा जी के विलुप्त होने का खतरा समय के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इस शोध में जो दावे किये गए हैं, वो चिंताजनक हैं. 

शोध के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में गंगा नदी की करीब 18 लाख जलधाराएं गायब हो गई हैं. इसका मतलब ये है कि हम हर दिन गंगा की 99 प्राकृतिक जलधाराओं को खो रहे हैं. पिछले 50 साल में 10 लाख किलोमीटर की जलधाराएं खत्म हो चुकी हैं. यह दूरी पृथ्वी के 25 चक्कर लगाने के बराबर है. यानी पिछले 50 साल में जितनी जलधाराएं खत्म हुई हैं, उनकी कुल लंबाई इतनी है कि उससे पृथ्वी के लगभग 25 चक्कर लगाए जा सकते हैं. 

कल्पना कीजिए, आपकी प्यास के लिए, आपके खेतों के लिए, आपके भविष्य के लिए, पूरी मानवता के लिए ये कितनी डराने वाली खबर है. बहुत से लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि आपके गांव, आपके शहर, आपके कस्बे में कभी एक नदी बहा करती थी. लेकिन अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया है. आप भी अपने दिमाग पर जोर डालिए, क्या आपके बचपन की नदी सुरक्षित है? बहुत से लोगों को जवाब तुरंत मिल जाएगा और बहुत से लोग जब पता करेंगे तो उनको भी बहुत दुख होगा, क्योंकि 50 साल में जो 18 लाख जलधाराएं गायब हुई हैं, उनमें से किसी जलधारा से आपकी यादें भी जुड़ी हो सकती हैं. इसीलिए आज आपको जानना चाहिए कि मोक्ष दिलाने वाली पतित पावनी गंगा इन 50 सालों में कितनी सिकुड़ गई है? जीवनदायनी गंगा में जीवन फूंकने वाली इन 18 लाख जलधाराओं के गायब होने की क्या वजह है? आज आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि इन जलधाराओं के गायब होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है और अगर इन जलधाराओं को नहीं बचाया गया तो आने वाला वक्त कितना मुश्किल भरा हो सकता है?

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गंगा नदी पर हुए इस सबसे बड़े आघात का खुलासा आईआईटी धनबाद की एक रिसर्च से हुआ है, जिसमें बताया गया कि गंगा में मिलने वाली छोटी नदियों और जलधाराओं का नेटवर्क लगातार कमजोर हुआ है. 

- ये रिसर्च में झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 7 छोटी नदियों और 56 सब-वाटर शेड्स का अध्ययन किया गया. वाटरशेड उस पूरे इलाके को कहते हैं, जहां गिरने वाला बारिश का पानी बहकर किसी एक नदी, नाले, झील या जलधारा में जाकर मिलता है, जो नदियों को जिंदा रखने का स्त्रोत होता है.

- इस शोध में शामिल की गईं 7 छोटी नदियां और 56 सब-वाटरशेड्स आगे जाकर गंगा नदी से जुड़ते हैं. यानी यह सिर्फ स्थानीय नहीं, पूरे गंगा बेसिन से जुड़ा संकट है.

- इस शोध में साल 1970 से 1977 तक के दौर की तुलना 2021 से 2024 तक के समय से की गई है.

इस शोध में देखा गया इस क्षेत्र में पहले कितनी छोटी जलधाराएं थीं? उनकी लंबाई कितनी थी? उनमें पानी का बहाव कैसा था और आज उनकी स्थिति क्या है? जब पुराने नक्शों और आज की सैटेलाइट इमेज की तुलना हुई, तो मालूम चला  लाखों छोटी प्राकृतिक धाराएं पूरी तरह गायब हो चुकी हैं. कई नाले और छोटी नदियां सूख गईं हैं. कुछ पर कब्जा हो गया, कुछ खनन और निर्माण में खत्म हो गईं. रिसर्च के मुताबिक छोटी सहायक धाराओं के कमजोर होने से कई नदियां अब सालभर पानी नहीं रख पा रहीं. बरसात के बाद उनका प्रवाह तेजी से घट जाता है.

रिसर्च के मुताबिक पहले इन इलाकों में ड्रेनेज ​डेंसिटी लगभग 2 किलोमीटर थी. लेकिन अब घटकर एक किलोमीटर से कम हो गई है.

- ड्रेनेज डेंसिटी का आसान मतलब है. किसी इलाके में पानी बहने के प्राकृतिक रास्ते कितने ज्यादा या कितने कम हैं.

- जहां बहुत सारी छोटी धाराएं हैं, बारिश का पानी अलग-अलग रास्तों से बहता है, पानी जमीन में भी जाता है. वहां ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा होगी.

- जहां ज्यादातर धाराएं खत्म हो गईं, पानी के रास्ते बंद हो गए, सिर्फ एक-दो बड़े नाले बचे हैं, तो वहां ड्रेनेज डेंसिटी कम होगी. 

- ड्रेनेज डेंसिटी कम होने का मतलब धरती की प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था कमजोर हो रही है.

- इस शोध में गंगा के सिकुड़ने का कारण भी बताया गया है. कृषि विस्तार, सड़क निर्माण, शहरीकरण के अलावा अवैध रेत खनन से भी नदी तंत्र पर भारी पड़ रहा है.

- इसी वजह से देश में नदी घाटियों का क्षेत्र भी तेजी से कम हुआ है.

- पहले देश की लगभग 9 से 10% जमीन नदी घाटियों में आती थी. अब यह घटकर केवल 0.5 से 3% रह गई है. यानी नदियों के फैलाव और प्राकृतिक बहाव के लिए उपलब्ध जमीन तेजी से कम हो गई है. सोचिए जिन नदी घाटियों में सभ्यताएं पनपीं, वो खत्म होती जा रही हैं.

आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहिए. जब छोटी धाराएं खत्म होती हैं, तो बारिश का पानी जमीन में कम जाता है, जिससे जलस्तर नीचे जाने लगता है. इसीलिए हैंडपंप सूख रहे हैं. बोरवेल गहरे हो रहे हैं. खेती पर संकट बढ़ रहा है. ये रिसर्च चेतावनी देती है कि अगर यही स्थिति जारी रही, तो आपदाओं की आशंका बढ़ जाएगी. यानी लैंड स्लाइड, बाढ़ और सूखे का संकट और बड़ा हो जाएगा. आपने अपने आस पास इसे महसूस भी किया होगा. पानी अब प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित नहीं हो पा रहा. इस रिसर्च को प्रोफेसर  अंशुमाली ने किया है. 

कहा जाता है कि नदी सूखे तो सिर्फ पानी नहीं, हमारी संस्कृति और भविष्य भी सूख जाता है. हमारे देश में पिछले 50 साल में 18  लाख छोटी नदियां, बरसाती नाले, प्राकृतिक पानी के रास्ते खत्म हो गए हैं. आने वाले वक्त में ये और तेजी से गायब हो सकते हैं, जिससे गंगा नदी की सेहत और बिगड़ सकती है. आईआईटी धनबाद की रिसर्च में सुझाव दिया गया है कि नदियों और छोटी जलधाराओं को बचाने के लिए उनके आसपास की जमीन सुरक्षित करनी होगी और सूख चुकी प्राकृतिक धाराओं को फिर से जीवित करना होगा. सरकार ने गंगा को बचाने की नमामि गंगे जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका असर भी दिख रहा है. इस रिसर्च में कुछ और बदलाव करने की जरूरत बताई गई है. शोध में कहा गया है कि जिस तरह खत्म होने वाले जानवरों की रेड लिस्ट बनाई जाती है, उसी तरह खतरे में पड़ी नदियों की भी 'River Red List' बनाना जरूरी हो गया है.

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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