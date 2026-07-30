/फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार, अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

छोटा राजन का असली नाम राजेन्द्र सदाशिव निखलजे है, लेकिन जरायम की दुनिया में लोग उसे छोटा राजन के नाम से जानते हैं. छोटा राजन का जन्म 1959 में मुंबई के चेंबूर इलाके में हुआ. राजन बचपन से ही मनी माइंडेड और डेयरिंग था. वो शुरुआती दौर में टिकट ब्लैक करके बेचने और छोटे-मोटे अपराधों से पैसे कमाने लगा. 1980 के दशक में राजन की मुलाकात गैंगस्टर बड़ा राजन से हुई. उसके गिरोह में शामिल होकर वह अपराध की दुनिया में मजबूत होता गया. बड़ा राजन की हत्या के बाद राजेन्द्र निखलजे ही ‘छोटा राजन’ के नाम से मशहूर हो गया और उसके गिरोह की बागडोर उसने संभाल ली.