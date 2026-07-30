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फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार, अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

Mumbai Mafia Story: सीबीआई ने 19 मार्च, 2002 को FIR दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी. यह FIR इन आरोपों पर दर्ज की गई थी कि आरोपी ने जाली दस्तावेज जमा करके पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और उसे हासिल किया. इसके बाद चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के साथ धोखाधड़ी का मामला सुर्खियों में आया था.

Written ByPramod Sharma
Published: Jul 30, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:02 PM IST
फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार, अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

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