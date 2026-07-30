/फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार, अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

Gangster Chota Rajan: छोटा राजन को फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई कोर्ट ने फैसला पढ़ते सजा का ऐलान कर दिया है. सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत, चेन्नई ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन उर्फ विजया कदम, राजेंद्र और नाना को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के मामले में 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
छोटा राजन को धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी पहचान का इस्तेमाल (चीटिंग बाय पर्सोनेशन) और झूठे दस्तावेज देकर पासपोर्ट हासिल करने का दोषी पाया गया. फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जहां वह पहले से ही एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
CBI ने यह मामला 19 मार्च 2002 को दर्ज किया था. जांच में आरोप लगाया गया कि छोटा राजन ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, चेन्नई को धोखा देकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था.
जांच में सामने आया कि उसने 'विजया कदम' नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था. इसके लिए उसने स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट (DD) समेत कई फर्जी दस्तावेज जमा किए थे.
CBI की जांच में यह भी पता चला कि 'विजया कदम' नाम से पासपोर्ट लेने वाला व्यक्ति वास्तव में मुंबई निवासी राजेंद्र उर्फ नाना उर्फ छोटा राजन, पिता सदाशिव, था. उसने फर्जी पहचान अपनाकर उम्र और पते से जुड़े नकली दस्तावेज जमा किए और उन्हें असली बताकर पासपोर्ट हासिल किया.
मामले की जांच पूरी होने के बाद CBI ने 22 जनवरी 2004 को छोटा राजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. लंबी सुनवाई के बाद अब चेन्नई की CBI अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा और 55 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है.
छोटा राजन का असली नाम राजेन्द्र सदाशिव निखलजे है, लेकिन जरायम की दुनिया में लोग उसे छोटा राजन के नाम से जानते हैं. छोटा राजन का जन्म 1959 में मुंबई के चेंबूर इलाके में हुआ. राजन बचपन से ही मनी माइंडेड और डेयरिंग था. वो शुरुआती दौर में टिकट ब्लैक करके बेचने और छोटे-मोटे अपराधों से पैसे कमाने लगा. 1980 के दशक में राजन की मुलाकात गैंगस्टर बड़ा राजन से हुई. उसके गिरोह में शामिल होकर वह अपराध की दुनिया में मजबूत होता गया. बड़ा राजन की हत्या के बाद राजेन्द्र निखलजे ही ‘छोटा राजन’ के नाम से मशहूर हो गया और उसके गिरोह की बागडोर उसने संभाल ली.
छोटा राजन का नाम असली मायनों में तब चमका जब वह दाऊद इब्राहिम के गिरोह डी-कंपनी से जुड़ा. दोनों ने मिलकर मुंबई में वसूली, स्मगलिंग, हत्याओं और अवैध कारोबार का जाल फैलाया. लेकिन
1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद राजन ने दाऊद से किनारा कर लिया. राजन खुद को राष्ट्रवादी बताता था और उसने खुलकर कहा कि वह पाकिस्तान समर्थित दाऊद से अलग है. यही वजह रही कि दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खूनी गैंगवार शुरू हो गई.