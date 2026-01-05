Advertisement
Hindi NewsदेशAndhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; लोगों को गैस लीकेज का डर

Andhra Pradesh News: इस धमाके के बाद संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, पास के तीन गांवों में गैस और बिजली की सप्लाई भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है.

Jan 05, 2026, 03:55 PM IST
Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; लोगों को गैस लीकेज का डर

सोमवार (5 जनवरी) को आंध्र प्रदेश के कोनासीमा ज़िले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ज़ोरदार धमाका हुआ. इस धमाके के बाद इलाके में गैस लीक होने की आशंका जताई गई. क्योंकि शुरुआती जानकारी में ONGC की एक पाइपलाइन के प्रभावित होने की खबर सामने आई है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके के तुरंत बाद काली लपटें उठती दिखाई दीं, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. इस धमाके के बाद संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, पास के तीन गांवों में गैस और बिजली की सप्लाई भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है.

स्थिति को नियंत्रित करने और नुकसान का आकलन करने के लिए ONGC की एक टीम को मौके पर भेजा गया है. प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. इसके पहले पिछले साल अक्टूबर महीने में आंध्र प्रदेश के डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले में पटाखा फैक्ट्री में ऐसा ही धमाका हुआ था. ये धमाका रायवरम मंडल स्थित एक फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हुआ था. हादसे के समय यूनिट में मजदूर पटाखे बनाने का काम कर रहे थे. इस विस्फोट में कम से कम छह मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

अक्टूबर 2025 में भी हुआ था ऐसा हादसा
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आग लगने की इस घटना के दौरान हादसे में झुलसे और घायल हुए लोगों को तत्काल इलाज के लिए काकीनाडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने अधिकारियों से आग लगने के कारणों, मौजूदा स्थिति, राहत एवं बचाव अभियान की प्रगति, घायलों को दी जा रही मेडिकल सहायता और अन्य जरूरी पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर बचाव कार्यों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को हर संभव मदद समय पर मिले.

पिछले साल पटाखा फैक्ट्री में हुआ था धमाका
जिले के तत्कलीन पुलिस अधीक्षक राहुल मीना ने स्पष्ट किया था कि जिस पटाखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में धमाका हुआ, वह लाइसेंस प्राप्त थी. इसके बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा मानकों के पालन और हादसे की असली वजह जानने के लिए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और औद्योगिक सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए. राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने आग लगने की घटना पर गहरा दुख जताया था. राज्यपाल ने जिला प्रशासन को हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत मेडिकल सहायता देने का आदेश दिया था. उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की थी.

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह

Andhra PradeshONGCExplosion

