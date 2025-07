गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर का हल्ला बोल.. लहरों ने डराया, फिर पानी-पानी होगी मुंबई?

Mumbai rain Alert: महाराष्ट्र के मुंबई में सोमवार सुबह गेटवे ऑफ इंडिया से अरब सागर की लहरें समंदर की दीवारों से जोरदार टकराती नजर आईं. भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. दिनभर आम तौर पर बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है. लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई फिर पानी पानी होने को है.

शनिवार को मुंबई में जोरदार बारिश..

असल में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार को मुंबई.. पालघर और ठाणे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि रायगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. इससे पहले शनिवार को मुंबई में जोरदार बारिश दर्ज की गई थी. बृहन्मुंबई नगर निगम BMC के मुताबिक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मुंबई शहर में औसतन 6.80 मिमी, पूर्वी उपनगर में 11.53 मिमी और पश्चिमी उपनगर में 7.42 मिमी बारिश दर्ज की गई.

वहीं शनिवार को पालघर जिले में रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे व रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट था. लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ रहा है और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. समुद्र की लहरें भी उफान पर हैं और मुंबई के तटीय इलाकों में पानी भरने की आशंका बनी हुई है.

