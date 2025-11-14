Advertisement
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार

दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने विदेशी और देश के अंदर मौजूद आतंकियों को लेकर बयान दिया, जिसके जवाब में बीजेपी लीडर गौरव वल्लभ ने रिएक्शन दिया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:50 AM IST
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार

Gaurav Ballav on P Chidambaram: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की टिप्पणी को लेकर बीजेपी लीडर गौरव वल्लभ ने तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि चिदंबरम को आतंकवाद पर शायद 'पीएचडी' हासिल है, क्योंकि उनके गृह मंत्री रहते हुए देश में हर दिन कहीं न कहीं बम धमाके होते थे. गौरतलब है कि गौरव पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली थी.

वल्लभ ने की मौजूदा सरकार की तारीफ
गौरव वल्लभ ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हमारी मौजूदा सरकार और देशवासी आतंकवाद को आतंकवाद ही मानते हैं, उसके प्रकार नहीं ढूंढते. मौजूदा सरकार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देती है, गोली का जवाब गोले से देती है. दिल्ली में हुए विस्फोट को जिन लोगों ने अंजाम दिया है और जिन्होंने इसकी साजिश रची है, दोनों को भारत की न्यायिक व्यवस्था के तहत सख्त सजा जरूर मिलेगी. पीएम नरेंद्र मोदी का यह देशवासियों से वादा है.

"पिछली और इस सरकार में फर्क"
उन्होंने कहा कि ये सरकार वैसी नहीं है, जिसके कार्यकाल में 3 हजार किलो आरडीएक्स देश में घुस जाए और पता भी न चले. गौरव वल्लभ ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सतर्क कार्रवाई कर आरडीएक्स की खेप को जब्त किया और इसी दबाव के चलते आतंकी इस तरह के विस्फोट करने को मजबूर हुए. बीजेपी नेता ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पी चिदंबरम को आतंकवाद के प्रकारों की जानकारी जरूर होगी, क्योंकि उनके समय में आतंकवादी घटनाएं आम बात थीं. यही फर्क है नए भारत और 2004 से 2014 के यूपीए शासनकाल में.

चिदंबरम ने सरकार से किए थे सवाल
पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "पहलगाम आतंकी हमले से पहले और बाद में भी मैं यही कहता रहा हूं कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं- विदेश से ट्रेंड घुसपैठिए आतंकवादी और घरेलू आतंकवादी. मैंने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान भी यही कहा था. घरेलू आतंकवादियों के जिक्र पर मेरा मजाक उड़ाया गया और मुझे ट्रोल किया गया. हालांकि, मुझे कहना होगा कि सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली क्योंकि सरकार जानती है कि घरेलू आतंकवादी भी होते हैं. इस ट्वीट का मकसद यह है कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि ऐसे कौन से हालात हैं जो भारतीय नागरिकों, यहां तक कि पढ़े-लिखे लोगों को भी आतंकवादी बना देते हैं."

 

आम आदमी पार्ट पर भी निशाना
वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सौरभ भारद्वाज के उस पोस्ट पर भी गौरव वल्लभ ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता विस्फोट में घायलों से मिलने का 'दिखावा' कर रहे हैं. गौरव वल्लभ ने कहा कि शराब प्रेमी पार्टी के नेताओं को परेशानी ये है कि जब दिल्ली के घाव पर मरहम लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 2 घंटे में मौके पर पहुंच गए तो उन्हें यह दिखावा लग रहा है. ये सरकार शीशमहल बनाने में बिजी रहने वाली नहीं है, बल्कि यह हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

