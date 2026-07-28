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NTA में 34 पद ही हैं तो 47 अफसरों की बर्खास्तगी कैसे? लोकसभा में गौरव गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल

लोकसभा में आज कई दिनों के हंगामे के बाद पेपर लीक पर बहस हो रही है. आज सभी दल बिल पर चर्चा करने को राजी हुए. इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार को घेरा.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 28, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:30 PM IST
NTA में 34 पद ही हैं तो 47 अफसरों की बर्खास्तगी कैसे? लोकसभा में गौरव गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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