/NTA में 34 पद ही हैं तो 47 अफसरों की बर्खास्तगी कैसे? लोकसभा में गौरव गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल

NEET पेपर लीक पर आज कई दिनों बाद संसद में चर्चा हो रही है. इसी दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आज सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब नीट में 34 पद ही स्वीकृत हैं तो सरकार ने 47 लोगों पर एक्शन कैसे ले लिया? इसके अलावा उन्होंने असम में आई बाढ़ और उसमें 70 लोगों की मौत का जिक्र करते हुए राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग भी उठाई. पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक 2026 पर बोलते हुए गोगोई ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है. यह विधेयक केवल दिखावा करने के लिए लाया गया है. गोगोई ने कहा कि सरकार का यह कदम सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकने जैसा प्रयास है. इस विधेयक से परीक्षा प्रणाली में वास्तविक सुधार नहीं होगा. सरकार को इस मुद्दे पर ठोस तथा प्रभावी कदम उठाने चाहिए.