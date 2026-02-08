Advertisement
trendingNow13102330
Hindi Newsदेशये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गौरव गोगोई का पलटवार

ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गौरव गोगोई का पलटवार

Himanta Biswa Sarma: असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तीखा पलटवार किया है. गोगोई ने मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुपर फ्लॉप बताते हुए इसे राजनीतिक ध्यान भटकाने की कोशिश कहा और आरोपों को बेबुनियाद व मनगढ़ंत करार दिया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Gaurav Gogoi Pakistan Links Allegations: असम की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा रविवार को लोकसभा सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद अब कांग्रेस नेता ने तीखा पलटवार किया है. मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गोगोई ने सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दिया.

गौरव गोगोई ने सीएम सरमा पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कड़ी आलोचना की. उन्होंने लिखा कि उन्हें दिल्ली और असम के उन पत्रकारों पर दया आती है, जिन्हें सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम सरमा ने कहा था कि पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख और एलिजाबेथ गोगोई, जो लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई की पत्नी हैं, से जुड़े आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इन्हें मामूली मुद्दा नहीं माना जाना चाहिए. एक मौजूदा सांसद की संलिप्तता ने इस मुद्दे को एक सामान्य जांच के दायरे से ऊपर उठा दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आरोप गंभीर हैं. जब एक मौजूदा सांसद, जो संसद में कांग्रेस पार्टी के उप नेता भी हैं, किसी भी तरह से पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, तो मामला अपने आप ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है.

सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस: गोगोई ​

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गोगोई ने लिखा कि मुझे दिल्ली और असम के उन पत्रकारों पर दया आती है जिन्हें सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी। यह एक सी-ग्रेड सिनेमा से भी बदतर था. तथाकथित राजनीतिक रूप से चतुर मुख्यमंत्री ने सबसे बेवकूफी भरे और फर्जी मुद्दे उठाए. यह सुपर फ्लॉप हमारी जोमोय परिवर्तन यात्रा के बिल्कुल उलट है, जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कब्जाई गई 12 हजार बीघा जमीन का खुलासा करने में हिट रही है.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच, CM सरमा बोले- देश की सुरक्षा का है मामला

सीएम सरमा ने आगे बताया कि इस मामले की शुरू में असम पुलिस द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच की थी. एसआईटी की फाइंडिंग्स के आधार पर, आगे की जांच के लिए सीआईडी पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, जिसके बाद मामला असम कैबिनेट के सामने रखा गया. विचार-विमर्श के बाद, कैबिनेट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपों के दायरे, संवेदनशीलता और व्यापक प्रभावों के लिए एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Gaurav GogoiHimanta Biswa SarmaAssam

Trending news

मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...