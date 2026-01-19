Advertisement
trendingNow13078988
Hindi Newsदेशगाजा के शांति मसौदे में शामिल होने का न्‍योता, भारत के सामने जोखिम भरे जाल वाला कूटनीतिक मौका?

गाजा के शांति मसौदे में शामिल होने का न्‍योता, भारत के सामने जोखिम भरे जाल वाला कूटनीतिक मौका?

Trump Invited PM Modi To Join Gaza Peace Board: गाजा संकट के बीच भारत को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता एक अहम कूटनीतिक मोड़ माना जा रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है. इजरायल और फिलिस्तीन दोनों से रिश्तों के चलते भारत संघर्षविराम, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और राजनीतिक संवाद में अहम योगदान दे सकता है. आइए समझते है कि अगर भारत इस बोर्ड में शामिल होता है तो इसके क्या मायने होंगे और अगर नहीं शामिल होता है तो क्या होगा?

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Gaza Board of Peace: गाजा संकट के बीच प्रस्तावित गाजा बोर्ड ऑफ पीस में भारत को शामिल होने का न्योता मिलने को भारत के लिए एक अहम कूटनीतिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और मानवीय संकट के बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि भारत के लिए गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता एक अवसर है या फिर एक ऐसा जाल जो उसकी संतुलित विदेश नीति को चुनौती दे सकता है. आइए समझते है...

अंतरराष्ट्रीय जानकारों की माने तो यदि भारत गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होता है तो उसका किरदार मुख्य रूप से एक मध्यस्थ का हो सकता है. भारत काफी लंबे समय से इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ सवाद बनाए रखने वाला देश रहा है. ऐसे में भारत से अपेक्षा की जा सकती है कि वह संघर्षविराम, मानवीय सहायता, आपूर्ति, पुनर्निर्माण की रूपरेखा और राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए. इसके अलावा, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अपने अनुभव के आधार पर ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भी अपना योगदान दे सकता है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के सामने क्या-क्या होंगी चुनौतियां

अंतरराष्ट्रीय जानकारों की माने तो भारत की ये भूमिका उतनी भी आसान नहीं होगी. बोर्ड में शामिल होने का मतलब होगा नियमित कूटनीतिक सक्रियता, पक्षों के बीच संतुलन साधना और संभवतः कुछ संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना. यह भारत को उन बहुपक्षीय निर्णयों से भी जोड़ सकता है जिनके परिणाम क्षेत्रीय राजनीति पर दूरगामी असर डालें. और यहीं से भारत  के लिए जोखिम का पहलू उभरता है. 

दुनियाभर में भारत की विदेश नीति की एक खास पहचान यह रही है कि वह कई जटिल और वैश्विक मुद्दों में रणनीतिक दूरी बनाए रखता है. चाहे वह यूक्रेन-रूस युद्ध हो या पश्चिम एशिया के आंतरिक टकराव. गाजा बोर्ड ऑफ पीस में सक्रिय भागीदारी भारत की विदेश नीति कि इस पहचान से आंशिक रूप से अलग कदम मानी जा सकती है. अगर भरत किसी एक पक्ष के ज्यादा करीब दिखता है, तो इससे उसके इजरायल के साथ रणनीतिक रिश्तों या अरब देशों के साथ ऊर्जा और श्रमिक सहयोग पर असर पड़ सकता है. साथ ही, घरेलू स्तर पर भी इस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर सकता है और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं. फिर भी समर्थकों का मानना है कि यह भारत के लिए एक कूटनीतिक अवसर है जहां वह खुद को केवल अलग रहने वाले देश के बजाय समाधान में योगदान देने वाले वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है. सवाल यही है कि क्या भारत इस संतुलन को साध पाएगा या फिर यह न्योता एक जटिल कूटनीतिक परीक्षा साबित होगा.

fallback

बोर्ड में शामिल होने के लिए कई देशों ने भरी हामी

इस बीच आपको बता दें कि अमेरिक ने कई देशों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है. इन आमंत्रित देशों में से हंगरी और वियतनाम ने आधिकारिक तौर पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन, जो यूरोप में ट्रम्प के सबसे मजबूत समर्थकों में गिने जाते हैं ने बोर्ड में शामिल होने की पुष्टि की है. हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्टो ने राज्य रेडियो को बताया कि उनका देश इस पहल का हिस्सा बनेगा. इसी तरह, वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तो लैम ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है यह जानकारी विदेश मंत्रालय के एक बयान में दी गई.

fallback

इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया गया है. ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत करेगा ताकि यह समझा जा सके कि इस बोर्ड की भूमिका क्या होंगी. इसके अलाव जॉर्डन, ग्रीस, साइप्रस और पाकिस्तान ने भी पुष्टि की है कि उन्हें निमंत्रण मिला है. कनाडा, तुर्किये, मिस्र, पैराग्वे, अर्जेंटीना और अल्बानिया पहले ही इस बारे में जानकारी दे चुके हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने देशों को आमंत्रित किया गया है. 

ये भी पढ़ें: 'ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं...' ट्रंप की धमकी का EU अध्यक्ष ने दिया कड़ा जवाब; कह दी ये बात

1 अरब डॉलर देने वाले देशों को मिलेगी स्थायी सदस्यता

मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, बोर्ड के चार्टर को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. अधिकारी ने बताया कि जो देश 1 अरब डॉलर का योगदान देंगे उन्हें बोर्ड में स्थायी सदस्यता मिलेगी जबकि बिना योगदान के सदस्यता तीन साल के कार्यकाल तक सीमित होगी. जुटाई गई यह राशि गाजा के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी. सूत्रों की माने तो अमेरिका आने वाले दिनों में बोर्ड के सदस्यों की आधिकारिक सूची जारी करेगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Gaza Board of PeaceGaza Board of Peace invitation

Trending news

मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
Bengal Chunav 2026
मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
Gaza Board of Peace
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
Nitin Nabin Nomination
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
mumbai
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
West Bengal
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
ED
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
Land for job scam
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
Iran US Tension News in Hindi
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
CIC
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
Kathua
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया