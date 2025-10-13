India At Gaza Peace Summit: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह (Kirti Vardhan Singh) शर्म अल-शेख (Sharm El-Sheikh) में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा (Cairo) पहुंचे. सोशल मडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने लिखा: "शर्म अल-शेख में गाजा पीस समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऐतिहासिक शहर काहिरा पहुंचे."

Arrived in the historic city of Cairo as special representative of Prime Minister @narendramodi to attend the Gaza Peace Summit at Sharm el-Sheikh. pic.twitter.com/DnN0yGJcEs — Kirti Vardhan Singh (@KVSinghMPgonda) October 12, 2025

पीएम ने किया शांति समझौते का स्वागत

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना (Donald Trump's peace plan) के पहले फेज पर इजरायल (Israel)और हमास (Hamas) के बीच हुए समझौते का स्वागत किया. अपने ऑफिशियल X हैंडल पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा: "हम राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं. ये पीएम नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है. हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता में इजाफे से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का रास्ता साफ होगा."

Spoke to my friend, President Trump and congratulated him on the success of the historic Gaza peace plan. Also reviewed the good progress achieved in trade negotiations. Agreed to stay in close touch over the coming weeks. @POTUS @realDonaldTrump — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025

Called my friend, Prime Minister Netanyahu, to congratulate him on the progress made under President Trump’s Gaza peace plan. We welcome the agreement on the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza. Reaffirmed that terrorism in any form or… — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025

20 देशों के नेताओं क मौजूदगी में समिट

मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय ने ऐलान किया है कि गाजा में जंग खत्म करने के मकसद से एक समझौते को आखिरी रूप देने के लिए सोमवार 13 अक्टूबर को मिस्र के रेड सी स्थित रिसॉर्ट शर्म अल-शेख (Red Sea resort of Sharm el-Sheikh) में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी (Abdel Fattah El-Sisi) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की सह-अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 20 से अधिक देशों के नेता गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करने, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता लाने के प्रयासों को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता के एक नए फेज की शुरुआत करने के लिए एक साथ आएंगे.

यूएन महासचिव की भी मौजूदगी

यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल (UN Secretary-General) एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) सोमवार को शांति के लिए शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मिस्र की यात्रा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता कार्यालय ने इसकी जानकारी दी. ऑफिस ने संवाददाताओं को एक ब्रीफ नोट में कहा, "महासचिव सोमवार को शांति के लिए शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मिस्र जा रहे हैं. उनके बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय लौटने की उम्मीद है."

(इनपुट-आईएएनएस)