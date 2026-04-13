विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ के दिल की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला

GE Aerospace ने भारतीय वायुसेना (IAF) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HAL Tejas को पावर देने वाले F404-IN20 इंजन के लिए भारत में एक अत्याधुनिक डिपो फैसिलिटी स्थापित की जाएगी.

देश में बनेगी मेंटेनेंस सुविधा

इस डिपो फैसिलिटी का निर्माण और संचालन भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा, जबकि GE एयरोस्पेस इसमें तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण, सपोर्ट स्टाफ और आवश्यक स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराएगा. इस पहल का उद्देश्य इंजन की मरम्मत और रखरखाव को देश के भीतर ही सक्षम बनाना है, जिससे विदेशी रिपेयर सेंटर पर निर्भरता खत्म हो सकेगी.

समय और लागत में होगी बड़ी बचत

नई सुविधा के चालू होने के बाद इंजन रिपेयर और ओवरहॉलिंग का समय काफी कम हो जाएगा. अभी तक इन कार्यों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ते थे. इस कदम से ऑपरेशनल रेडीनेस भी बेहतर होगी और तेजस फ्लीट की उपलब्धता बढ़ेगी.

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GE Aerospace today announced a contract with the Indian Air Force (IAF) to establish an in-country depot facility for the F404 -IN20 engines that power IAF’s Light Combat Aircraft Tejas fleet. The facility will be set up by the IAF with technical inputs from GE Aerospace and is… pic.twitter.com/XdcvTI92Bl — ANI (@ANI) April 13, 2026

आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा

यह समझौता भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. स्वदेश में ही इंजन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से देश की रक्षा क्षमता मजबूत होगी और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी बल मिलेगा. GE एयरोस्पेस और भारतीय वायुसेना के बीच यह सहयोग 4 दशक पुरानी साझेदारी का विस्तार है. दोनों संस्थाएं पहले भी कई रक्षा परियोजनाओं में साथ काम कर चुकी हैं, और यह नया कदम तकनीकी सहयोग को और गहरा करेगा.

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बता दें कि GE Aerospace भारत में एयरोस्पेस सेक्टर को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. कंपनी के पुणे प्लांट में 5000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि बेंगलुरु स्थित टेक्नोलॉजी सेंटर में नई विमानन तकनीकों पर शोध जारी है. तेजस के अलावा, GE के इंजन भारतीय नौसेना और वायुसेना के कई प्लेटफॉर्म्स जैसे P-8I, MH-60R और Apache हेलीकॉप्टर को भी शक्ति प्रदान करते हैं. इस पहल से न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि भारत के एयरोस्पेस सेक्टर को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है.