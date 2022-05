Booker Prize 2022: गीतांजलि श्री के उपन्‍यास को हिंदी से किया गया ट्रांसलेट, ऐसे पहले नॉवेल 'टॉम्ब ऑफ सैंड' को मिला बुकर पुरस्कार

Last Updated: May 27, 2022, 07:55 AM IST