Gen-Z का जिक्र, द्वितीय विश्व युद्ध से गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने 'मन की बात' में क्‍या-क्‍या कहा?

‘मन की बात’ के 128वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र यात्रा, महाभारत अनुभव केंद्र और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में थ्रीडी, लाइट एंड साउंड शो व डिजिटल तकनीक से महाभारत की गाथा जीवंत हो उठती है. ब्रह्म सरोवर पर गीता महोत्सव में वैश्विक सहभागिता ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया. इस बार के मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी Gen-Z का भी जिक्र किया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 12:23 PM IST
Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र के मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' के 128वें एपिसोड का प्रसारण रविवार को हुआ. इस दौरान पीएम मोदी ने महाभारत से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का जिक्र किया. उन्होंने पिछले दिनों अपनी कुरुक्षेत्र यात्रा, सऊदी में सार्वजनिक मंच से हुई गीता की प्रस्तुति और महाराजा दिग्विजय सिंह के महान कार्यों के बारे में भी बताया. पीएम मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे डिजिटल तकनीक के द्वारा थ्रीडी, लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल तकनीक को दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन युद्ध के इस अनुभव को आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं. इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को थ्रीडी, लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल तकनीक से दिखाया जा रहा है. 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था.

पीएम मोदी ने पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया. उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा. मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनियाभर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं. इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है. यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया. इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की महान संस्कृति में शांति और करुणा का भाव सर्वोपरि रहा है. आप दूसरे विश्व युद्ध की कल्पना कीजिए, जब चारों ओर विनाश का भयावह माहौल बना हुआ था. ऐसे मुश्किल समय में गुजरात के नवानगर के जाम साहब, महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने जो महान कार्य किया, वो आज भी हमें प्रेरणा देता है. उस समय जाम साहब किसी सामरिक गठबंधन या युद्ध की रणनीति को लेकर नहीं सोच रहे थे बल्कि उनकी चिंता ये थी कि कैसे विश्व युद्ध के बीच पोलिश यहूदी बच्चों की रक्षा हो.

पीएम मोदी ने GEN-Z जेनरेशन की प्रशंसा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे देश की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति का प्रतिबिंब बताया. अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपिसोड के दौरान राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे के युवाओं की एक टीम की सराहना भी की जिन्होंने मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा. यह इसरो द्वारा आयोजित एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता के बारे में था. इस वीडियो में, हमारे देश के युवा, खासकर हमारी जेनरेशन-जेड, मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने का प्रयास कर रहे थे. इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम को कुछ सफलता भी मिली. उनका ड्रोन कई बार गिरा और क्रैश भी हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. कई प्रयासों के बाद, इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थितियों में कुछ समय तक उड़ान भरने में कामयाब रहा. उन्होंने कहा कि इस वीडियो ने उन्हें उस झटके की याद दिला दी जब चंद्रयान नेटवर्क कवरेज से बाहर हो गया था. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस झटके के बाद चंद्रयान-3 की सफलता मिली.

 

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

