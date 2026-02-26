दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाकिस्तान...इसबार ऑपरेशन सिंदूर से भी कड़ा होगा जवाब, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया

Operation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने वाले पाकिस्तान को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने एक बार फिर चेताया है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो पाकिस्तान शायद दुनिया नक्शे में ही नहीं रहेगा.
Trending Photos
General Manoj Kumar: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया था. भारत के हौसले के आगे पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे. जब भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन किया तो असीम मुनीर गिड़गिड़ाकर सीजफायर की भीख मांगने लगे. ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो पाकिस्तान शायद दुनिया नक्शे में ही नहीं रहेगा. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में, हमने उनके (पाकिस्तान के) सभी टेररिस्ट बेस पर हमला किया. हमने उनके मिलिट्री बेस और एयर बेस को तबाह कर दिया. फिर उन्होंने सीजफायर की मांग की. वे हमसे नहीं लड़ सकते. ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया है इस बार उससे भी ज्यादा कड़ा होगा, हमें पूरा यकीन है कि हमें पिछली बार से ज्यादा कड़ा जवाब देना होगा.
इसके अलावा कहा पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को झूठ बोला और अपने जनरल को फील्ड मार्शल बनाया लेकिन उसका झूठ दुनिया ने देखा और आज सब जगह से उसकी किरकरी हो रही है. आज हमने देखा कि भारत की ताकत कितनी बढ़ गई है और हम किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार हैं. ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो पाकिस्तान शायद दुनिया के नक्शे में ही नहीं रहेगा. पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कार्ड खेला, हम किसी भी तरह के इस कार्ड से नहीं डरते हैं.
Punjab | On Operation Sindoor, General Officer Commanding-in-Chief Western Command, Lieutenant General Manoj Kumar Katiyar says, Operation Sindoor, we attacked all their (Pakistan) terrorist bases...After that, they retaliated, and in response, we… pic.twitter.com/XaNTq7Bfq3
आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा मकसद था, ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होते की हमने पहले आधे घंटे में हासिल कर लिया था. पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहती हैं. इसलिए वो अपने लोगों में भारत के साथ आमने-सामने की बात करके धोखा दे रहा है. (ANI)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.