किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली

जनरल नरवणे की किताब का मामला च्विंगम की तरह खिंचता चला जा रहा है. देर रात पब्लिशर पेंगुइन का बयान आता है कि हमने तो किताब पब्लिश ही नहीं की फिर पीडीएफ या किताब कैसे शेयर हो रही है? सुबह राहुल गांधी जनरल नरवणे का 2023 का एक ट्वीट लेकर आ गए जिसमें वह कहते हैं किताब खरीदिए और पढ़िए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:44 AM IST
पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब में अब एक नया एंगल सामने आ गया है. रात में पब्लिशर ने बयान जारी किया था कि किताब अभी पब्लिश ही नहीं हुई है. दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 'लीकर' की तलाश शुरू कर दी. इधर सुबह होते ही जनरल नरवणे के एक पुराने ट्वीट ने खलबली मचा दी. इसमें उन्होंने पेंगुइन इंडिया (किताब के पब्लिशर) के ही ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, 'हैलो दोस्तो. मेरी किताब अब उपलब्ध है. लिंक फॉलो कीजिए और पढ़िए. जय हिंद.'

राहुल गांधी ने इस ट्वीट के हवाले से एक बार फिर सरकार और पब्लिशर को घेरा. 10 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे यह खबर लिखे जाने तक ट्वीट उपलब्ध है. महाराष्ट्र कांग्रेस ने पेंगुइन इंडिया और पूर्व आर्मी चीफ दोनों के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. 

दोनों सच्चे नहीं, मुझे नरवणे पर भरोसा: राहुल गांधी

राहुल गांधी आज संसद में आए तो पत्रकारों से बोले कि मेरे मोबाइल में आप नरवणे जी का ट्वीट देख लीजिए. मनोज नरवणे जी ने लिखा है- हैलो फ्रेंड्स. मेरी किताब उपलब्ध है. नरवणे जी ने इसे कब ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं. मुझे आर्मी चीफ पर भरोसा है. कोई तो झूठ बोल रहा है. या पेंगुइन पब्लिशर झूठ बोल रहा है. दोनों सच्चाई नहीं कह सकते. 

क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? इस सवाल पर राहुल ने कहा कि देखिएगा पेंगुइन की तरफ से कहा गया है कि किताब पब्लिश ही नहीं की गई है. जबकि बुक एमजॉन पर उपलब्ध थी. जनरल नरवणे जी कह रहे हैं कि प्लीज मेरी बुक खरीदिए और पढ़िए. ये 2023 का ट्वीट है. मुझे पेंगुइन पर नहीं, आर्मी चीफ रहे जनरल नरवणे पर भरोसा है. 

पढ़ें: जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस बढ़ा! पब्लिशर ने कहा- हमने छापी ही नहीं, 'लीकर' को कितनी सजा मिलेगी?

कांग्रेस के कई नेता जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट को शेयर कर रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि जनरल नरवणे ने किताब में कुछ बातें लिखी हैं जो भारत की सरकार के लिए सुविधाजनक नहीं हैं. यह प्रधानमंत्री के लिए सुविधाजनक नहीं है. अब लोगों को तय करना है कि झूठ कौन बोल रहा है. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

manoj mukund naravane book controversy

