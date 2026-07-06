/महासचिव गए, कोषाध्यक्ष का कुछ न बिगड़ा... राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या-क्या हुआ?

Ram Mandir Trust meeting: रामलला के मंदिर से दान चोरी पर राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में जिस निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही थी, वो फैसला सोमवार को हुई बैठक में ले लिया गया. श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा की आखिरकार छुट्टी हो गई. मंदिर में चोरी का खुलासा होने के करीब 21 दिनों बाद यह फैसला लिया गया. हालांकि दोनों ने इस्तीफा तो पहले ही दे दिया था, लेकिन ट्रस्ट की बैठक में दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया. यानी राम मंदिर ट्रस्ट से उनकी विधिवत छुट्टी हो गई.
राम मंदिर में हुई दान चोरी में चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा या फिर स्वामी गोविंददेव गिरी की किसी तरह की संलिप्तता है या नहीं, इसकी पड़ताल अभी चल रही है. लेकिन नैतिकता यही कहती है कि उनके कार्यकाल में चोरी हुई है, इसलिए उन पर कार्रवाई को लेकर फैसला करने के लिए मंदिर परिषर में बैठक हुई थी.
ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास के अलावा स्वामी गोविंद देव गिरी, स्वामी परमानंद गिरी महाराज, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, महंत दिनेन्द्र दास, ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन और अयोध्या के कलेक्टर शशांक त्रिपाठी मौजूद थे.
ट्रस्ट के सबसे बुजुर्ग सदस्य के. परासरण बैठक में ऑनलाइन मौजूद थे. बैठक में सबसे पहले सदी के सबसे बड़े महापाप पर खेद व्यक्त किया गया. इसके बाद कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बैठक का एजेंडा रखा. फिर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा शुरू हुई.
ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया कि रामभक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है. सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के सदस्य संतों ने चढ़ावा चोरी और रामधन गबन विवाद को लेकर भारी नाराजगी जताई.
सूत्रों के मुताबिक, स्वामी परमानंद गिरी महाराज बहुत अधिक क्रोधित थे.
स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने कहा कि यह चोरी सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि एक कलंक है.
महंत दिनेन्द्र दास ने कहा कि हम लोगों ने राम मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया.
गोविंद देव गिरी ने कहा कि कुछ खामियां थीं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया. बहुत बड़ी गलती हो गई.
ट्रस्ट के सदस्यों के आक्रोश और सवालों के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और राम मंदिर निर्माण परियोजना तथा स्थानीय व्यवस्थाओं की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के नियमित सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया.
#DNAमित्रों | महासचिव नपे...कोषाध्यक्ष का कुछ नहीं बिगड़ा!...कितने इस्तीफे..कौन-कौन गए, कितने बचे ?
राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज क्या-क्या हुआ ?#DNA #DNAWithRahulSinha #RamMandirTrustMeeting #Ayodhya @rahulsinhatv pic.twitter.com/SD8qXEEBQa
— Zee News (@ZeeNews) July 6, 2026
जिस कोष से चोरी हुई है, उसके कोषाध्यक्ष ने सवालों में घिरे चंपत राय को ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी दिया. उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि चंपत राय पूरी तरह निर्दोष हैं. चंपत राय और अनिल मिश्रा निर्दोष हैं या दोषी, इसे लेकर एसआईटी की जांच चल रही है. इसलिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है. लेकिन गोविंद देव गिरी जी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है. ये वही गोविंददेव गिरी जी हैं जिनकी खुद की भूमिका को लेकर ट्रस्ट की बैठक में सवाल उठे.
सूत्रों के मुताबिक, स्वामी गोविंद देव गिरी की भूमिका को लेकर ट्रस्ट की बैठक में सवाल उठे. विशेषकर, उन्होंने कल जो सफाई दी थी, उस पर भी सवाल उठाए गए. लेकिन जब वे मीडिया के सामने आए, तो तमाम बातों के बीच उस मुद्दे को गौण कर गए. उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा से लेकर कई अन्य विषयों पर बातें कीं, लेकिन अपने ऊपर उठे सवालों पर कुछ भी नहीं कहा. उन्होंने इतना जरूर कहा कि प्रसारण माध्यम झूठ बोल रहे हैं और जो खबरें दिखाई जा रही हैं, वे झूठी हैं.
मीडिया की खबरों को झूठ बताते हुए स्वामी गोविंद देव गिरी ने बकायदा वे तस्वीरें दिखाईं, जिनके गायब होने के आरोप लगाए जा रहे थे. इनमें स्वर्णमंडित रामचरितमानस, काकभुशुण्डि, चरणपादुकाएं और हाड़ दिखाई दे रहे हैं. यह तस्वीरें दिखाकर उन्होंने यह सत्यापित करने का प्रयास किया कि कोई भी वस्तु चोरी नहीं हुई है.
अगर ये वस्तुएं चोरी नहीं हुई हैं, तो अच्छी बात है. ऐसा होना भी चाहिए. लेकिन यह भी सत्य है कि दान की चोरी हुई है. पैसे चुराए गए हैं और यह भी सच है कि उस कोष में चोरी हुई है, जिसके कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी हैं. जिस तरह आज उन्होंने चंपत राय को क्लीन चिट दी, उसी तरह कल उन्होंने खुद को भी पवित्र और निर्दोष घोषित किया था. कल उन्होंने रामभक्तों के नाम एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी थी.
जब ज़ी न्यूज़ ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछे, और हमने डीएनए के अंक में उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए, तब जाकर 20 दिनों के बाद उन्होंने 500 से 600 शब्दों की एक लंबी-चौड़ी चिट्ठी लिखी. देश के रामभक्तों के नाम लिखे गए 10 प्वॉइंट में उन्होंने सबसे पहले खुद को क्लीन चिट दी. खुद को निर्दोष बताते हुए उन्होंने क्या-क्या लिखा, वह हम आपको बताते हैं.
खुद को बेकसूर बताते हुए उन्होंने तर्क दिया कि वे बैंक खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं और न ही उनके पास कोई चेकबुक रहती है. भुगतान सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से होते हैं. दैनिक चढ़ावे के संग्रहण और उसकी गिनती की प्रक्रिया स्थानीय ट्रस्टियों की देखरेख में होती है. इसमें उनकी सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं है. ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कभी भी किसी से सीधे नकद या कोई अन्य वस्तु दान के रूप में स्वीकार नहीं की.
अब प्रश्न यह है कि जब स्वामी गोविंददेव गिरी के पास कोई अधिकार ही नहीं था, जैसा कि वे अपनी सार्वजनिक चिट्ठी में खुद बता रहे हैं, तो फिर वे बिना अधिकार वाले पद पर क्यों थे? वे पुणे में बैठकर अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष क्यों बने हुए थे?
अगर आपको यह नहीं पता कि अयोध्या में बैठे आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारी आपको सही रिपोर्ट नहीं दे रहे थे, आपके निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, या जो काम कर रहे थे उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं थी, तो फिर आप कोषाध्यक्ष के पद पर क्यों बने हुए थे? आपने वह पद क्यों नहीं छोड़ दिया? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि या तो आपको कोषाध्यक्ष के पद का लालच था, या फिर कुछ गड़बड़ है.
ऐसे सवालों और आशंकाओं के बीच उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वे कभी भी इस ट्रस्ट में ट्रस्टी या कोषाध्यक्ष बनने के लिए किसी के पास नहीं गए और न ही किसी से कोई पैरवी की.
हालांकि ये मान लिया कि आपने कोई पैरवी नहीं की और आपको कोषाध्यक्ष बना दिया गया. चोरी का खुलासा होने के बाद आप 20 दिनों तक चुप्पी साधे क्यों बैठे रहे? आप पुणे में बैठकर फैसले लेते रहे थे. लेकिन जैसे ही पता चला कि आपके अधीन आने वाले कोष में गबन की खबर सामने आई, वैसे ही आपने यह चिट्ठी क्यों नहीं लिखी या फिर आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया?
नैतिकता और साधुत्व तो यही कहता है आप सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देते, लेकिन आप चुप रहे. अगर हम आपसे लगातार सवाल नहीं पूछते, तो क्या आप अब भी कुछ नहीं बोलते?
स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज को राम मंदिर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें वे न सिर्फ असफल रहे, बल्कि अब खुद को निर्दोष साबित करने का भी प्रयास कर रहे हैं.
स्वामी गोविंद देव गिरी जी मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं. उन्हें मंदिर और मंदिर की व्यवस्था पर बोलना चाहिए. राजनीतिक बयानबाजी के लिए पक्ष और विपक्ष की अलग-अलग पार्टियां हैं. मीडिया है, जो सवाल भी उठाता है और जवाब भी मांगता है.
इसलिए स्वामी गोविंद देव गिरी जी को किस नेता ने क्या कहा, इस पर विचार करने के बजाय इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनके रहते कोष से चोरी कैसे हो गई. उन्हें मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाने के बजाय अपनी नैतिक जिम्मेदारी पर बात करनी चाहिए. लेकिन उनका इस पर ध्यान नहीं है.
उनका ध्यान इस बात पर है कि मीडिया क्या दिखा रहा है, विपक्षी पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं और राम मंदिर चोरी पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं. हम आपको सुनाते हैं कि जी मीडिया के सवालों पर स्वामी गोविंददेव गिरी जी कैसे आक्रोशित हो गए.
स्वामी गोविंद देव गिरी जैसे प्रकांड विद्वान को मीडिया से उलझने के बजाय चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरह अपनी भूमिका पर मंथन करना चाहिए. क्योंकि सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान उनके सामने उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे. जबकि बैठक में न तो चंपत राय मौजूद थे और न ही डॉक्टर अनिल मिश्रा. चंपत राय मंदिर परिसर में ही थे, लेकिन उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया.
गोपाल राव भी मंदिर परिसर में ही थे. उन्हें भी बैठक में शामिल नहीं किया गया. ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य और मंदिर व्यवस्थापक गोपाल राव बैठक के बगल वाले कमरे में मौजूद थे. मंदिर चोरी के बाद उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं.
ट्रस्ट के महत्वपूर्ण सदस्यों की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगे हैं. इसलिए चंपत राय की जगह ट्रस्ट के नए सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है. गोविंद देव गिरी जी ने बताया कि अब आगे कृष्ण मोहन जी अपने हिसाब से काम करेंगे.
जिस कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनके बारे में आपको भी जानना चाहिए.
कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं. वो यूपी के हरदोई के रहने वाले हैं.
2012 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आरएसएस में नगर, जिला और अवध प्रांत संघचालक जैसे दायित्व निभाए.
सितंबर 2025 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद उन्हें ट्रस्टी नियुक्त किया गया था.
जून 2026 में उनकी ही लिखित शिकायत के बाद एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था.
कृष्ण मोहन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है. उन्हें ऐसे समय में राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है, जब ट्रस्ट पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. उन पर राम मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई मिसाल कायम करने की जिम्मेदारी है.
चढ़ावे की चोरी और पदाधिकारियों में फेरबदल के बीच आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर में चढ़ावे का पूरा लेखा-जोखा जारी किया. आरंभ से लेकर 31 मार्च, 2026 तक का पूरा ब्यौरा दिया गया है.
चढ़ावे के रूप में अब तक 582 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.
इनमें से 391 करोड़ रुपये मंदिर ट्रस्ट के संचालन पर खर्च किए गए.
संचालन व्यय में मंदिर की दैनिक व्यवस्था, कर्मचारियों का वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं.
चढ़ावे की शेष राशि ट्रस्ट के बैंक खातों में सुरक्षित है.
निधि समर्पण अभियान और दान के माध्यम से ट्रस्ट को कुल 3,264 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.
इस राशि में से 2,370 करोड़ रुपये मंदिर निर्माण और अन्य पूंजीगत कार्यों पर खर्च किए गए.
मंदिर निर्माण, परकोटा और अन्य स्थायी ढांचों के निर्माण पर सबसे अधिक खर्च हुआ.
गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीरामचरितमानस के अरण्यकाण्ड में स्पष्ट लिखा है- 'जो मनुष्य लोभवश चढ़ावे की चोरी करता है, उसे घोर नर्क मिलता है और इसी लोक में उसका पतन भी शुरू हो जाता है. मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जो फैसला हुआ है, वह भी इसी ओर संकेत करता है.'
इस महापाप में जिन-जिन कर्मचारियों को जेल हुई है, उनमें से पांच आरोपियों को पुलिस अलग-अलग रिमांड पर लेने की तैयारी में है. शनिवार और रविवार, दोनों दिन जांच टीम ने जेल जाकर सभी आरोपियों से पूछताछ की. कल पांच घंटे तक चले सवाल-जवाब के बाद पुलिस ने तय किया कि आरोपियों को अलग-अलग कस्टडी में लेकर अब पूछताछ की जाएगी. क्योंकि इन आरोपियों के बारे में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं.
सूत्रों के हवाले से खबर है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी अनुकल्प मिश्र मंदिर के दानपात्रों से गायब की गई रकम से अपने गांव के पास 20 बीघा जमीन खरीदने की तैयारी कर रहा था. उसने जमीन का सौदा करीब दो करोड़ रुपये में तय भी कर लिया था, लेकिन इसी दौरान चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
अनुकल्प मिश्र वही कर्मचारी है, जिसके पास से 16 लाख 82 हजार 40 रुपये नकद बरामद हुए थे. इसके अलावा, अयोध्या के कौशलपुरी में करीब 65 लाख रुपये की कीमत का एक आलीशान मकान भी मिला था. सूत्रों के मुताबिक, अनुकल्प ने नोएडा में भी एक फ्लैट खरीदा था और लखनऊ में बीबीडी कॉलेज के सामने अपने रिश्तेदार के नाम पर जमीन ली थी. इतना ही नहीं, वह अपने चाचा और अन्य रिश्तेदारों की भी आर्थिक मदद कर रहा था.
हालांकि, अब जब चढ़ावा चोरी के मामले में उसके पाप का हिसाब होना शुरू हो गया है, तो वे रिश्तेदार भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं. उल्टा, उसकी चाची ने तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है. अनुकल्प की चाची ने उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. इनायतनगर थाने में अनुकल्प के परिवार के आठ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. सोचिए, जिस रिश्तेदार और परिवार की वह चोरी के पैसों से मदद कर रहा था, वही अब उसका साथ नहीं दे रहे हैं.
इसीलिए कहा गया है कि अधर्म से कमाए गए धन से कभी किसी का स्थायी भला नहीं होता. जब मनुष्य अधर्म के रास्ते पर चलता है, तो उसके साथी और परिजन केवल तब तक उसके अनुकूल रहते हैं, जब तक उसकी जेब में पैसा आता रहता है. जैसे ही बदनामी, पुलिस या न्यायालय का शिकंजा कसता है, समाज और सगे-संबंधी भी उससे पल्ला झाड़ लेते हैं.
अनुकल्प मिश्रा के साथ भी यही हो रहा है. हालांकि ट्रस्ट से जुड़े जिन लोगों पर आरोप हैं, उनके साथ भी कमोबेश यही हो रहा है. एक महीने पहले तक जो लोग श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सर्वेसर्वा थे, जिनके एक इशारे पर पूरी व्यवस्था चलती थी, आज वे पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं.