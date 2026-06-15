अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील का ऐलान हो गया है. अभी ये डील मौखिक हुई है. शांति की ये आपसी सहमति 19 जून को पीस डील पर साइन के बाद ही मुकम्मल होगी. अब पूरी दुनिया की निगाहें स्विट्जरलैंड के ऐतिहासिक शहर जिनेवा पर है. यहीं दोनों मुल्कों के बीच इस करार को परवान चढ़ाया जाएगा. अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस जिनेवा जा रहे हैं. अब तक दुनिया से बड़े से बड़े मसलों को सुलझाने के लिए इस जगह का चयन किया जाता है. जिनेवा को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति के सबसे भरोसेमंद मंचों में से एक माना जाता है.
दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है. इसके बाद UN का दूसरा अहम दफ्तर जिनेवा में ही है. जिनेवा में हर साल ह्यूमन राइट्स, ट्रेड डील, शरणार्थियों पर संकट जैसे मसलों पर सैकड़ों बैठकें होती हैं. कई वैश्विक संस्थाओं का मुख्यालय जिनेवा में ही है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर रेड क्रॉस तक का मुख्यालय जिनेवा में ही है.
युद्ध के दौरान सैनिकों, नागरिकों और युद्धबंदियों के अधिकारों को लेकर बने दुनिया में जो आम सहमति बनी है, उसकी भी नींव यहीं पड़ी. इसे जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है. दुनिया के लगभग सभी देश इन नियमों को मानते हैं. कभी भी इसका उल्लंघन होने पर जिनेवा कन्वेंशन का ही हवाला दिया जाता है.
दरअसल, स्विट्जरलैंड एक तटस्थ यानी न्यूट्रल देश रहा है. यह देश कभी किसी गुट का हिस्सा नहीं रहा. इसीलिए सभी देश बातचीत के लिए इसे बेहद मुफीद मानते हैं. भारत के नजरिए से देखें तो न्यूयॉर्क में संयक्त राष्ट्र के बाद अगर कोई दूसरी जगह है, जहां भारत से जुड़े मसलों पर बात होती है तो वो जिनेवा ही है.
बीते 150 सालों में यहां कई ऐसे समझौते हुए हैं, जिन्होंने युद्ध रोके, देशों की सीमाएं तय कीं या अंतरराष्ट्रीय कानून की दिशा बदली.
फ्रांस और वियतनाम के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध का अंत भी जिनेवा में 1954 में समझौते के बाद ही हुआ. इस समझौते के तहत वियतनाम को अस्थायी रूप से उत्तर और दक्षिण वियतनाम में बांटा गया था. इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1988 में एग्रीमेंट हुआ.
1985 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत रूस के बीच जिनेवा में ही एक अहम समझौता हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव के बीच जो संधि हुई, उससे दोनों मुल्कों के बीच शीत युद्ध की बर्फ पिघली. दोनों मुल्कों में परमाणु हथियारों की जो होड़ मची थी, उस पर लगाम लगाई गई.
ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर 2013 में भी इसी शहर में हुए समझौते से लगाम लगाई गई थी. तब ईरान और P5 देश यानी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के बीच करार हुआ था.
2012 में सीरिया शांति के लिए कई दौर की बातचीत भी जिनेवा में ही की गई थी. सीरिया में गृहयुद्ध खत्म करने की ये बड़ी कूटनीतिक कोशिश थी. हालांकि ये उतनी सफल नहीं रही, जितनी उम्मीद की गई थी. इजरायल-फिलिस्तीन के बीच भी जिनेवा में ही कई दौर की वार्ता हो चुकी है.
जिनेवा के इतिहास को देखते हुए अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति की जो उम्मीद दिख रही है, उससे माना जा रहा कि दशक का सबसे खतरनाक युद्ध खत्म होने जा रहा.