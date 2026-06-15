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दुनिया की 'डिप्लोमैटिक कैपिटल' है जिनेवा, अमेरिका और ईरान ने सुलह के लिए यही जगह क्यों चुनी?

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में जिनेवा की हैसियत दुनिया की 'डिप्लोमैटिक कैपिटल' जैसी है. जब भी किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय विवाद, शांति वार्ता या परमाणु समझौते की बात होती है, जिनेवा सुर्खियों में आ जाता है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 15, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:23 AM IST
दुनिया की 'डिप्लोमैटिक कैपिटल' है जिनेवा, अमेरिका और ईरान ने सुलह के लिए यही जगह क्यों चुनी?
Image Credit: us iran deal

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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