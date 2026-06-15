अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील का ऐलान हो गया है. अभी ये डील मौखिक हुई है. शांति की ये आपसी सहमति 19 जून को पीस डील पर साइन के बाद ही मुकम्मल होगी. अब पूरी दुनिया की निगाहें स्विट्जरलैंड के ऐतिहासिक शहर जिनेवा पर है. यहीं दोनों मुल्कों के बीच इस करार को परवान चढ़ाया जाएगा. अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस जिनेवा जा रहे हैं. अब तक दुनिया से बड़े से बड़े मसलों को सुलझाने के लिए इस जगह का चयन किया जाता है. जिनेवा को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति के सबसे भरोसेमंद मंचों में से एक माना जाता है.