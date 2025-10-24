Advertisement
गोमूत्र-गोबर से बनी खाद का कायल हुआ जर्मन, ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचे राजदूत

Cow urine and dung Fertilizer: जमीन की ऊपज बढ़ाने और पौधों की नस्ल सुधारने के लिए गोमूत्र और गोबर के मिश्रण को देखकर जर्मन राजदूत काफी आश्चर्यचकित नजर आए. दरअसल आंध्र प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने और बिना खाद बीज की खेती को बढ़ावा देने की लिए  पहल शुरू की गई है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:08 PM IST
गोमूत्र-गोबर से बनी खाद का कायल हुआ जर्मन, ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचे राजदूत

Indigenous Fertilizer: जर्मनी  के राजदूत डॉ फिलिप एकरमैन इन दिनो आंध्र प्रदेश दौरे पर हैं. इस दौरान फिलिप ने प्राकृतिक खेती के लिए एक नई पहल को लेकर अपना अनुभव शेयर  किया है. इतना ही नहीं जर्मन राजदूत ने इसे कूटनीति में आज का टूल भी बता दिया. सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर फिलिप ने लिखा 'जर्मन विकास बैंक भी स्थानीय महिलाओं को गोबर और गोमूत्र के इस्तेमाल से जमीन को अधिक उपजाऊ और पौधों की सेहत सुधारने के लिए मदद करता है'.राजदूत की तरफ से अपनी पोस्ट में महिलाओं के द्वारा गोबर और गोमूत्र को मिलाने की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं. 

देशी तरीके से तैयार खाद 
महिलाओं द्वारा जमीन की ऊपज बढ़ाने और पौधों की नस्ल सुधारने के लिए गोमूत्र और गोबर के मिश्रण को देखकर जर्मन राजदूत काफी आश्चर्यचकित नजर आए. दरअसल आंध्र प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने और बिना खाद बीज की खेती को बढ़ावा देने की लिए  पहल शुरू की गई है. 

देसी खाद 
दरअसल आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्नारा देसी तरीके से बनाई जा रही ऐसी देसी खाद है जो अच्छी फसल के लिए यूरिया या अन्य फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करेगा. जर्मन राजदूत की इस पोस्ट पर भारतीय यूजर्स की तरफ से भी जमकर कमेंट देखने को मिले. कुछ यूजर्स ने इसे भारतीय परंपरा बताया तो कुछ ने इसे गायों की सुरक्षा से जोड़ा. 

ड्रग्स इंजेक्शन के चलते फिलीपींस और फिजी में बढ़ रहे HIV के मामले, WHO ने जारी की चेतावनी

जमीन की बढ़ेगी गुणवत्ता 

प्राकृतिक खेती को जैविक खेती भी कहा जाता है, ये खेती का वो तरीका है जो बिना रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए बिना ही देशी पशुओं के मूत्र और गोबर से तैयार खाद से किया जाता है. देशी खाद से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है तो साथ ही ये किसानों के लिए फायदेमंद और किफायती भी है. भारत में सुभाष पालेकर जैसे कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती को पूरे देश में पोप्यूलर बनाया है. कृषि विशेषज्ञों के ऐसे प्रयास भारत की मिट्टी में नई शक्ति और फसल की बढ़ौतरी के लिए फायदेमंद है.

