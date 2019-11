जर्मन चांसलर मर्केल बोलीं, भारत आकर खुश हूं, हम इस विशाल देश की विविधता का सम्मान करते हैं

नई दिल्ली: भारत दौरे पर आई जर्मनी (Germany) की चांसलर एंजेला मर्केल (Angela Merkel) का शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया. इस मौके पर मार्केल ने कहा, भारत (India) आकर खुश हूं, हम इस बड़े देश और इसकी विविधता का सम्मान करते हैं.'

जर्मनी की चांसलर (Chancellor) ने कहा, 'मैं यहां भारत में आकर खुश हूं. जर्मनी और भारत के बीच बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं. हम इस विशाल देश और इसकी विविधता का सम्मान करते हैं ' बता दें मार्केल कल रात दिल्ली पहुंची थी.

जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

German Chancellor Angela Merkel at Rashtrapati Bhawan in Delhi: I am delighted to be here in India. Germany-India are linked by very close ties. We have great respect for this vast country and its diversity. pic.twitter.com/i3g3Or62yK

