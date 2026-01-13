Advertisement
अब कागजी झंझट खत्म! जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा

अब कागजी झंझट खत्म! जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा

Germany Visa Free Transit: जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. अब अगर कोई भारतीय यात्री किसी दूसरे देश जाते समय जर्मनी के एयरपोर्ट से होकर गुजरता है तो उसे ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी. इस फैसले से भारतीय यात्रियों का सफर आसान होगा और भारत-जर्मनी के रिश्ते और मजबूत होंगे.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:01 AM IST
अब कागजी झंझट खत्म! जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा

Germany Visa Free Transit: जर्मनी सरकार ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाले यात्रियों के लिए वीजा-फ्री ट्रांजिट की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है. इसका मतलब यह है कि अब भारत से यात्रा करने वाले लोग अगर किसी तीसरे देश में जा रहे हैं, उनका रास्ता जर्मनी के एयरपोर्ट से होकर जाता है, तो उन्हें अलग से ट्रांजिट वीजा के लिए आवेदन नहीं करना होगा. इससे समय बचेगा और कागजी झंझट भी कम होगी.

भारत-जर्मनी बैठक के बाद ऐलान
यह फैसला भारत और जर्मनी की साझा घोषणा में सामने आया है. यह घोषणा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के बाद की गई है. मर्ज 12 से 13 जनवरी तक भारत के दौरे पर हैं. यह उनकी भारत की पहली और एशिया की भी पहली आधिकारिक यात्रा है.

पीएम मोदी ने जताया आभार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के लिए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का धन्यवाद किया है. दोनों नेताओं ने कहा कि इस कदम से भारतीय नागरिकों को यात्रा में सहूलियत मिलेगी. दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा.

रिश्ते होंगे और मजबूत
भारत और जर्मनी ने माना कि दोनों देशों के रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी लोगों के बीच का जुड़ाव है. साझा बयान में कहा गया कि छात्रों, रिसर्च करने वालों, कामगारों, कलाकारों और पर्यटकों का आना-जाना लगातार बढ़ रहा है. जर्मनी में रहने वाला भारतीय समुदाय वहां की अर्थव्यवस्था, नई तकनीक और संस्कृति में अहम भूमिका निभा रहा है.

शिक्षा और रोजगार पर खास चर्चा
इस बैठक में शिक्षा और कौशल विकास पर भी खास बात हुई है. दोनों देशों ने माना कि जर्मनी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. साथ ही भारत और जर्मनी के विश्वविद्यालयों के बीच संयुक्त डिग्री और डुअल डिग्री प्रोग्राम भी बढ़ रहे हैं.

बता दें कि नेताओं ने उन योजनाओं का स्वागत किया है जिनसे भारतीय छात्रों और पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं को जर्मनी में नौकरी पाने में मदद मिलती है. इसके अलावा भारत के आईआईटी और जर्मनी की तकनीकी यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है.

भारत में जर्मन यूनिवर्सिटी खोलने का न्योता
प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी की नामी यूनिवर्सिटियों को भारत में अपने कैंपस खोलने का न्योता दिया है. यह काम भारत की नई शिक्षा नीति के तहत किया जा सकता है. दोनों देशों ने मिलकर उच्च शिक्षा के लिए एक खास रोडमैप बनाने पर भी सहमति जताई है.

यह भी पढ़ें: एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला

 

Germany Visa Free Transit

