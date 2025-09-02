बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का प्रमुख साझेदार, ट्रंप को मिलेगा झटका!

Johann Wadephul India Visit: जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल अपने भारत दौरे पर पहुंचे हैं. वह अपनी यात्रा में बेंगलुरु और नई दिल्ली जाएंगे. वह ISRO के हेडक्वार्टर का भी दौरा करेंगे.
Germany Foreign Minister India Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. वहीं उन्होंने अन्य देशों से भी भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी. ऐसे में जर्मनी ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है. बता दें कि जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं. वह 2-3 सितंबर 2025 तक भारत में ही रहने वाले हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय ने जोहान वाडेफुल की इस यात्रा की घोषणा करते हुए दोनों लोकतंत्रों के बीच मजबूत और विकसित होते संबंधों पर जोर दिया.
जर्मन विदेश मंत्री का भारत दौरा
बता दें कि विदेश मंत्री के तौर पर वाडेफुल का यह पहला भारत दौरा है. उन्होंने भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए द्विपक्षीय सहयोग की गहराई और व्यापकता पर प्रकाश डाला. उन्होंने अपने प्रस्थान से पहले कहा,' भारत और जर्मनी के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ संबंध हैं. सुरक्षा सहयोग से लेकर प्रौद्योगिकी और इनोवेशन, साथ ही कुशल श्रमिकों की भर्ती तक, हमारी रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने की काफी संभावनाएं हैं.'
ISRO का दौरा करेंगे विदेश मंत्री
वाडेफुल अपने दौरे की शुरुआत बेंगलुरु से कर रहे हैं, जहां वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) मुख्यालय का दौरा करेंगे, जो भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग में जर्मनी की बढ़ती रुचि को दर्शाता है. इसके बाद वह नई दिल्ली की यात्रा करेंगे, जहां बुधवार 3 अगस्त 2025 को उच्च-स्तरीय बैठकें निर्धारित हैं. वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ वार्ता करेंगे. इन चर्चाओं में व्यापार, सुरक्षा, हरित ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने की उम्मीद है.
वाडेफुल का बयान
वाडेफुल ने भारत और जर्मनी के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि समान विचारधारा वाले देशों को अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा,' विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर तेजी से प्रभावशाली हो रही है.' इससे पहले मई में विदेश मंत्री जयशंकर ने बर्लिन दौरे के दौरान वाडेफुल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की थी. (इनपुट-आईएएनएस)
