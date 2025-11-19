DNA: 29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन-मुजम्मिल भी बच जाएंगे?

DNA: सिस्टम की नाकामी की वजह से घुसपैठिए देश के संसाधनों को दीमक की तरह खा रहे हैं और सिस्टम की यही नाकामी आतंकवाद के पीड़ितों को भी दर्द दे रही है. आतंकवादी घटनाओं में अपनों को खोने के बाद लोग इस इंतजार में रहते हैं कि एक न एक दिन उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा. लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इंसाफ के लिए पीड़ितों का 29 साल का इंतजार बेकार हो गया. हाईकोर्ट ने साजिश के आरोपी को भारी मन से बरी कर दिया है. हमारा सवाल कोर्ट के फैसले पर नहीं है बल्कि सिस्टम पर है उस व्यवस्था पर है जो कोर्ट में ठीक से सबूत नहीं रख पाई. न्याय न मिलना कितना कष्टदायक है ये जानने से पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं.

गाजियाबाद बम धमाके में गई थी 18 लोगों की जान

बता दें, गाजियाबाद के मोदीनगर में 27 अप्रैल 1996 को एक बस में धमाका हुआ था. इस धमाके में 18 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी. छानबीन में पता चला था कि ड्राइवर की सीट के नीचे RDX रखकर रिमोट से धमाका किया गया था. इस मामले में निचली अदालत ने वर्ष 2013 में एक पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल मतीन और भारत के रहने वाले मोहम्मद इलियास को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

बता दें, जिस तरह दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के लिए जैश-ए-मोहम्मद ने आतंकी उमर उन नबी का ब्रेन वॉश किया था पुलिस की दलील के मुताबिक ठीक उसी तरह आतंकी संगठन हरकत-उल-अंसार के कमांडर अब्दुल मतीन ने इलियास के दिमाग में जहर भरा था. लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलियास को भारी मन से बरी कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के सामने इलियास के कबूलनामे को नामंजूर करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी तरह से धमाके में इलियास के शामिल होने की बात साबित नहीं कर पाया. इसलिए वो भारी मन से आरोपी को बरी करने का आदेश दे रहे हैं.

अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है. सोचिए 18 लोगों की मौत हो गई लेकिन जिस आरोपी पर साजिश का इल्जाम लगाया गया उसे अब 29 साल बाद बरी कर दिया गया है. जिन लोगों की जान गई उनके परिवारवालों पर क्या बीत रही होगी. ये कोई पहली घटना नहीं है. अदालतों ने कभी संदेह का लाभ देकर तो कभी जांच में खामी बताकर कई आतंकी वारदात के आरोपियों को बरी किया है.

30 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2007 के रामपुर CRPF कैंप पर हमले के 4 आरोपियों को बरी कर दिया था. इस हमले में CRPF के 8 जवान शहीद हुए थे. इसी साल 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया. इस धमाके में 187 लोगों की जान चली गई थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसी तरह मार्च 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट ने 2008 के जयपुर बम धमाके के 4 आरोपियों को बरी कर दिया था. इसमें 71 लोगों की मौत हुई थी.

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो या राजस्थान के जयपुर में सीरियल ब्लास्ट, रामपुर में CRPF कैंप पर हमला हो या गाजियाबाद में बस धमाका, ये हमले देश को चुनौती देते हैं. इन मामलों में शामिल आतंकियों को कड़ी सजा दिलाना जरूरी है ताकि पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा लेकिन अगर इन मामलों में आरोपी इसी तरह छूटते रहे तो आतंकवाद को लेकर भारत के ढुलमुल रवैये का संदेश जाएगा. आतंकवादियों का इससे हौसला बढ़ता है. उन्हें लगता है कि धमाके के बाद भी उनका कुछ नहीं होगा. वहीं पीड़ित परिवारों का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता है और समाज के लिए ये डर और अविश्वास बढ़ाता है.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद रोज डॉक्टर शाहीन सईद और डॉ मुजम्मिल जैसे आरोपियों की साजिश के सबूत सामने आ रहे हैं. लेकिन आज से 29 साल बाद यानी 2054 में अगर किसी तकनीकी आधार पर या छानबीन में कमी की वजह से ये आरोपी छूट जाएंगे तो ब्लास्ट में मारे गए 15 लोगों के परिवार वालों पर क्या बीतेगी. इसलिए जांच एजेंसियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सबक लेते हुए ऐसा केस तैयार करना होगा कि आतंकियों को संदेह का लाभ नहीं मिले.