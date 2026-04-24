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Hindi Newsदेशगाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप-मर्डर केस पर बड़ा फैसला, SC ने दिया नई SIT बनाने का आदेश

गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप-मर्डर केस पर बड़ा फैसला, SC ने दिया नई SIT बनाने का आदेश

Ghaziabad Girl Murder Case: गाजियाबाद में 4 साल की एक बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में SC ने  SIT का गठन करने का आदेश दिया है. बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल में समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई. 

Written By  Arvind Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:23 PM IST
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गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप-मर्डर केस पर बड़ा फैसला, SC ने दिया नई SIT बनाने का आदेश

Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब नई SIT के गठन का आदेश दिया है. यह वही मामला है, जिसमें पिछले दिनों कोर्ट ने पुलिस की जांच और निजी अस्पतालों के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी. बच्ची को दो निजी अस्पतालों में समय पर इलाज न मिल पाया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी. 

घरवालों ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए

आज सुनवाई के दौरान बच्ची के माता पिता के वकील एन हरिहरन ने एक बार फिर पुलिस जांच और सरकारी वकील के रवैये पर सवाल खड़ा किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस निजी अस्पतालों को बचाने की कोशिश कर रही है. कोर्ट ने इसके मद्देनजर नई SIT के गठन का आदेश दिया. कोर्ट ने यूपी के DGP को एक SIT बनाने को कहा है. इस SIT में एक महिला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (IG/Commissioner रैंक की, जो यूपी से जुड़ी न हो),एक SP या Additional SP रैंक की महिला, एक DSP या Inspector रैंक की महिला शामिल होगी. 

SIT दो हफ्ते में जांच पूरी करें

कोर्ट ने कहा कि यह SIT कल से ही जांच शुरू करेगी. SIT पीड़ित बच्ची के परिवार की सभी शिकायतों को देखेगी. गवाहों की सुरक्षा पर ध्यान देगी. इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों की भूमिका की भी जांच करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT दो हफ्ते में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट देगी. जब तक SIT अपनी रिपोर्ट नहीं देगी, तब तक ट्रायल कोर्ट में केस की सुनवाई पर रोक रहेगी. 

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कोर्ट के सामने मामला क्या है? 

इस केस में घरवालों ने पुलिस और अस्पतालों के रवैये ओर सवाल खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मामला 16 मार्च 2026 का है, जब पड़ोस में रहने वाला एक शख्श चॉकलेट दिलाने के नाम पर बच्ची को साथ लेता गया. जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं पहुंचीं तो घरवाले  उसे खोजने के लिए निकले. घरवालों को स्थानीय स्कूल के पीछे खेतों से भागता हुए आरोपी मिला. उसने बताया कि बच्ची खेत में है. जब घरवालों ने बच्ची को देखा तो वो खून से लथपथ, बेहोश पड़ी थी. वे उसे दो निजी हॉस्पिटल ले गए लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बच्ची को एडमिट करने से इंकार कर दिया. जब तक बच्ची को सरकारी अस्पताल ले जाया गया,तब उसकी मौत हो चुकी थी. घरवालों की तकलीफ यही खत्म नहीं हुई. आरोप है किजब वो पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को अंदर लॉक अप में बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट की. बच्ची की मां साथ भी दुर्व्यवहार किया गया. घरवालों के मुताबिक पुलिस ने परिवार को धमकी दी कि वे इस घटना के बारे में चुप रहें.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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