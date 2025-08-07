गजवा-ए-हिंद, इस्लामी शासन... अलकायदा लेडी शमा परवीन के खतरनाक मंसूबे, PAK आर्मी चीफ से की थी ये अपील

Shama Parveen Al Qaeda: पाकिस्तान से चल रही टेंशन के बीच गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (Gujarat ATS) ने बड़ा खुलासा किया है कि 30 जुलाई को बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई अल-कायदा की कथित संचालक शमा परवीन के मंसूबे खतरनाक थे. शमा लगातार ऑनलाइन भड़काऊ सामग्री सक्रिय रूप से प्रसारित कर रही थी. इतना ही नहीं उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से भारत पर हमला करने की अपील की थी.

अलकायदा लेडी शमा परवीन के खतरनाक मंसूबे

शमा परवीन के पोस्ट में कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का महिमामंडन किया गया था. शमा ने पाकिस्तान आर्मी चीफ से हिंदुओं और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अपील की थी. एटीएस को कथित तौर पर आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका को निशाना बनाने वाले वीडियो और गुजरात में तोड़फोड़ के दृश्य भी मिले हैं. एटीएस की जांच अब शमा परवीन पर केंद्रित हो गई है, जो कथित तौर पर इस मॉड्यूल की डिजिटल संचालक है.

ATS की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 2 दिन बाद शमा परवीन ने फेसबुक पोस्ट के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से भारत पर हमला करने की अपील की थी और कहा था कि आपके पास सुनहरा अवसर है. मुनीर की फोटो शेयर करते हुए शमा ने फेसबुक पोस्ट में कहा, 'आपके पास एक सुनहरा अवसर है. आप इस्लाम के प्रचार के लिए खिलाफत योजना को अपनाएं. मुस्लिम भूमि को एकीकृत करें और हिंदुत्व और यहूदी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ें.'

गजवा-ए-हिंद, इस्लामी शासन...

मूल रूप से झारखंड की रहने वाली और अपने भाई के साथ बेंगलुरु के हेब्बल इलाके में रहने वाली शमा परवीन कथित तौर पर अल-कायदा के चरमपंथी कहानी को फैलाने के लिए कई सोशल मीडिया हैंडल संचालित कर रही थी. एन्क्रिप्टेड प्लेटफार्म और स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन जैसे उपनामों के तहत पोस्ट के जरिए शमा परवीन ने कथित तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ की थी. इसके सा ही उसने हिंदुओं के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया और गजवा-ए-हिंद विचारधारा को बढ़ावा दिया, जो भारत पर इस्लामी विजय का एक कट्टरपंथी सपना था.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भड़काऊ पोस्ट

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक विशेष रूप से भड़काऊ पोस्ट में शमा परवीन ने लिखा था, 'अब हिंदुत्व को खत्म करने का समय आ गया है.' शमा ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को टैग कर उनसे खिलाफत परियोजना के तहत मुस्लिम राष्ट्रों को एकजुट करने का आग्रह किया था.

शमा परवीन के पोस्ट से 3 चीजों की डिकोडिंग कर रही ATS

1. एटीएस ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा हिंदुओं और भारतीय संस्थानों पर हमले भड़काने वाले हिंसक भाषण की डिकोडिंग कर रही है.

2. लाहौर की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज द्वारा भारत में खिलाफत स्थापित करने के लिए सशस्त्र विद्रोह की वकालत करते हुए दिए गए भाषण को भी डिकोड करने की कोशिश कर रही है.

3. इसके अलावा एटीएस गुजरात में तोड़फोड़ और आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के खिलाफ जहर फैलाने वाले वीडियो की डिकोडिंग कर रही है.

शमा परवीन की कट्टर इस्लामी सोच

अधिकारियों के अनुसार, शमा परवीन कथित तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS) की महिला शाखा की प्रमुख संचालकों के सीधे संपर्क में थी. माना जाता है कि उसने ऑपरेशनल प्लानिंग, भर्ती रणनीतियों, वैचारिक प्रसार और डिजिटल प्रचार में केंद्रीय भूमिका निभाई थी. गिरफ्तार किए गए चारों लोग कथित तौर पर उसके निर्देशों पर काम कर रहे थे. सूत्रों का कहना है कि AQIS द्वारा सक्रिय रूप से प्रचारित गजवा-ए-हिंद मॉडल को सोशल मीडिया पर और भी आक्रामक तरीके से प्रचारित किया जा रहा है और शमा परवीन कथित तौर पर भारत में इसके प्रमुख माध्यमों में से एक थी. अधिकारियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी एक गहरे डिजिटल कट्टरपंथ नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, जो कथित तौर पर सीमाओं से परे फैला हुआ है और सीधे तौर पर पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान से जुड़ा है.