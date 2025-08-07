गजवा-ए-हिंद, इस्लामी शासन... अलकायदा लेडी शमा परवीन के खतरनाक मंसूबे, PAK आर्मी चीफ से की थी ये अपील
Advertisement
trendingNow12870387
Hindi Newsदेश

गजवा-ए-हिंद, इस्लामी शासन... अलकायदा लेडी शमा परवीन के खतरनाक मंसूबे, PAK आर्मी चीफ से की थी ये अपील

Shama Parveen: गुजरात एटीएस ने अल-कायदा की कथित संचालक शमा परवीन के खतरनाक मंसूबों का खुलासा किया है. ATS के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 2 दिन बाद शमा परवीन ने फेसबुक पोस्ट के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से भारत पर हमला करने की अपील की थी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गजवा-ए-हिंद, इस्लामी शासन... अलकायदा लेडी शमा परवीन के खतरनाक मंसूबे, PAK आर्मी चीफ से की थी ये अपील

Shama Parveen Al Qaeda: पाकिस्तान से चल रही टेंशन के बीच गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (Gujarat ATS) ने बड़ा खुलासा किया है कि 30 जुलाई को बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई अल-कायदा की कथित संचालक शमा परवीन के मंसूबे खतरनाक थे. शमा लगातार ऑनलाइन भड़काऊ सामग्री सक्रिय रूप से प्रसारित कर रही थी. इतना ही नहीं उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से भारत पर हमला करने की अपील की थी.

अलकायदा लेडी शमा परवीन के खतरनाक मंसूबे

शमा परवीन के पोस्ट में कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का महिमामंडन किया गया था. शमा ने पाकिस्तान आर्मी चीफ से हिंदुओं और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अपील की थी. एटीएस को कथित तौर पर आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका को निशाना बनाने वाले वीडियो और गुजरात में तोड़फोड़ के दृश्य भी मिले हैं. एटीएस की जांच अब शमा परवीन पर केंद्रित हो गई है, जो कथित तौर पर इस मॉड्यूल की डिजिटल संचालक है.

ATS की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के 2 दिन बाद शमा परवीन ने फेसबुक पोस्ट के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से भारत पर हमला करने की अपील की थी और कहा था कि आपके पास सुनहरा अवसर है. मुनीर की फोटो शेयर करते हुए शमा ने फेसबुक पोस्ट में कहा, 'आपके पास एक सुनहरा अवसर है. आप इस्लाम के प्रचार के लिए खिलाफत योजना को अपनाएं. मुस्लिम भूमि को एकीकृत करें और हिंदुत्व और यहूदी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ें.'

गजवा-ए-हिंद, इस्लामी शासन...

मूल रूप से झारखंड की रहने वाली और अपने भाई के साथ बेंगलुरु के हेब्बल इलाके में रहने वाली शमा परवीन कथित तौर पर अल-कायदा के चरमपंथी कहानी को फैलाने के लिए कई सोशल मीडिया हैंडल संचालित कर रही थी. एन्क्रिप्टेड प्लेटफार्म और स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन जैसे उपनामों के तहत पोस्ट के जरिए शमा परवीन ने कथित तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ की थी. इसके सा ही उसने हिंदुओं के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया और गजवा-ए-हिंद विचारधारा को बढ़ावा दिया, जो भारत पर इस्लामी विजय का एक कट्टरपंथी सपना था.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भड़काऊ पोस्ट

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक विशेष रूप से भड़काऊ पोस्ट में शमा परवीन ने लिखा था, 'अब हिंदुत्व को खत्म करने का समय आ गया है.' शमा ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को टैग कर उनसे खिलाफत परियोजना के तहत मुस्लिम राष्ट्रों को एकजुट करने का आग्रह किया था.

शमा परवीन के पोस्ट से 3 चीजों की डिकोडिंग कर रही ATS

1. एटीएस ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा हिंदुओं और भारतीय संस्थानों पर हमले भड़काने वाले हिंसक भाषण की डिकोडिंग कर रही है.

2. लाहौर की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज द्वारा भारत में खिलाफत स्थापित करने के लिए सशस्त्र विद्रोह की वकालत करते हुए दिए गए भाषण को भी डिकोड करने की कोशिश कर रही है.

3. इसके अलावा एटीएस गुजरात में तोड़फोड़ और आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के खिलाफ जहर फैलाने वाले वीडियो की डिकोडिंग कर रही है.

शमा परवीन की कट्टर इस्लामी सोच

अधिकारियों के अनुसार, शमा परवीन कथित तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS) की महिला शाखा की प्रमुख संचालकों के सीधे संपर्क में थी. माना जाता है कि उसने ऑपरेशनल प्लानिंग, भर्ती रणनीतियों, वैचारिक प्रसार और डिजिटल प्रचार में केंद्रीय भूमिका निभाई थी. गिरफ्तार किए गए चारों लोग कथित तौर पर उसके निर्देशों पर काम कर रहे थे. सूत्रों का कहना है कि AQIS द्वारा सक्रिय रूप से प्रचारित गजवा-ए-हिंद मॉडल को सोशल मीडिया पर और भी आक्रामक तरीके से प्रचारित किया जा रहा है और शमा परवीन कथित तौर पर भारत में इसके प्रमुख माध्यमों में से एक थी. अधिकारियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी एक गहरे डिजिटल कट्टरपंथ नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, जो कथित तौर पर सीमाओं से परे फैला हुआ है और सीधे तौर पर पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान से जुड़ा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
सुमित राय

राजनीतिक खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्र...और पढ़ें

TAGS

Asim MunirShama Parveenoperation sindoor

Trending news

उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हें क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हें क्यों बुझ गए? जानें सच
Breaking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
breaking news
Breaking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
;