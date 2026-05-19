चैलेंज: क्या आप जानते हैं घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब जानने के बाद आप भी कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!

What is the English name of Ghee: भारतीय किचन की शान 'घी' को पूरी दुनिया में भले ही 'Ghee' नाम से जाना जाता हो, लेकिन अंग्रेजी डिक्शनरी में इसके लिए एक बेहद खास तकनीकी नाम मौजूद है. आइए जानते हैं कि आखिर घी को इंग्लिश में क्या बोलते है...
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Ghee English Name: हमारे भारतीय किचन में अगर किसी एक चीज के बिना खाना अधूरा माना जाता है, तो वो है 'घी' (Ghee). गरमा-गरम रोटियां हों, दाल में तड़का लगाना हो या फिर मुंह में पानी ला देने वाला हलवा बनाना हो, घी के बिना हर स्वाद फीका लगता है. आयुर्वेद में तो घी को सेहत का खजाना माना गया है. हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से शाम तक कई बार 'घी' शब्द का इस्तेमाल करते हैं.
लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो घी हमारी थाली की शान है, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि इसका जवाब 'Ghee' है, तो आप पूरी तरह गलत नहीं हैं, क्योंकि विदेशों में भी इसे इसी नाम से प्रमोट किया जाता है. लेकिन अंग्रेजी डिक्शनरी में इसके लिए एक बेहद खास और तकनीकी नाम मौजूद है. आज का हमारा चैलेंज यही है! इसका असली अंग्रेजी नाम जानने के बाद शर्तिया आपके मुंह से भी निकलेगा- 'अरे यार! ये तो कभी सोचा ही नहीं था'
आमतौर पर जब हम किसी से घी की अंग्रेजी पूछते हैं, तो लोग इसे 'Ghee' ही बोल देते हैं. जैसे समोसे को समोसा या चटनी को चटनी बोल दिया जाता है, वैसे ही घी भी ग्लोबल हो चुका है. लेकिन अगर हम शुद्ध और व्याकरण के नजरिए से सही अंग्रेजी शब्द की बात करें, तो घी को इंग्लिश में 'क्लैरिफाइड बटर' (Clarified Butter) कहा जाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि भला इसका नाम इतना लंबा और अजीब क्यों है? तो इसके पीछे भी एक मजेदार लॉजिक है.
अंग्रेजी में 'Clarified' शब्द का मतलब होता है किसी चीज को साफ या शुद्ध करना, और 'Butter' का मतलब होता है मक्खन. दरअसल, घी बनाने की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प है. जब हम दूध की मलाई से निकले मक्खन (Butter) को कड़ाही में धीमी आंच पर लंबे समय तक गर्म करते हैं, तो उसमें मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाता है. इसके बाद मक्खन में मौजूद दूध के ठोस कण (Milk Solids) नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर एक सुनहरा, साफ और पारदर्शी लिक्विड तैरने लगता है. इसी पूरी तरह साफ और रिफाइंड किए गए मक्खन को अंग्रेजी में 'Clarified Butter' कहा गया है.
वैसे तो विदेशी बाजारों में दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन शेफ और फूड एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें एक मामूली सा अंतर होता है. 'Clarified Butter' को मक्खन पिघलते ही छान लिया जाता है, जिससे वह हल्के पीले रंग का होता है.
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वहीं, हमारे भारतीय घरों में बनने वाले 'घी' को तब तक पकाया जाता है जब तक कि दूध के कण हल्के भूरे (Brown) न हो जाएं. इसी वजह से भारतीय घी में एक सोंधी सी खुशबू और दानेदार बनावट आ जाती है. तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि भाई जरा बताओ कि घी को क्या कहते हैं, तो 'Ghee' बोलकर बात खत्म मत करिएगा; उन्हें सीधे बताइएगा कि इसे 'Clarified Butter' कहते हैं.