बालाकोट एयरस्ट्राइक का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर फोर्स चीफ ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ

2019 में जब बालाकोट एयरस्ट्राइक की गई थी तो बाद में सबूत मांगे गए थे. वैसे, यह सवाल राजनीतिक था लेकिन वो 'भूत' बाकी ही रह गया था. हां, एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने तब वीडियो प्रूफ की कमी को कुछ घंटे पहले 'भूत' ही कहकर संबोधित किया है. शनिवार को एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह ने बालाकोट हवाई हमले पर वीडियो साक्ष्य की कमी पर खेद व्यक्त किया. उस समय विपक्षी नेताओं में इसके प्रभाव को लेकर थोड़ा संदेह पैदा हो गया था.

एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मुद्दे को भी सुलझा लिया गया. उन्होंने कहा कि इस बार सारे हवाई हमलों के रिकॉर्ड किए फुटेज ने उस 'बालाकोट के भूत' को भी साफ कर दिया. उन्होंने कहा, 'बालाकोट में हम अंदर से कुछ भी दिखाने लायक जुटा नहीं पाए. दुर्भाग्य से अपने ही लोगों को यह बताना चुनौती बन गई कि हमने क्या हासिल किया है. हमारे पास अंदर क्या हुआ था, इसकी खुफिया जानकारी (मानवीय खुफिया जानकारी) थी. हमें अंदर हुए भारी नुकसान को लेकर निश्चिंत थे. कई आतंकी मारे गए थे लेकिन हम अपने ही लोगों को यह विश्वास नहीं दिला पाए कि देखो, हमने ये किया है.

VIDEO | “Very happy to take care of ghost of Balakot. At that time we could not take anything from inside and it was very difficult to tell our own people on what we acheived then. But, this time we did," says Air Chief Marshal Amar Preet Singh on Operation Sindoor, while… pic.twitter.com/IPoGr6bwUz — Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2025

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने शनिवार को कहा, 'इस तरह की चीजें हमें (ऑपरेशन सिंदूर में) भी परेशान करतीं. हम भाग्यशाली थे कि हमें ये वीडियो सार्वजनिक रूप से मिल गए. मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम बालाकोट के उस भूत से निपटने में सक्षम हुए. हम दुनिया को बता पाए कि हमने क्या हासिल किया है.'

दरअसल, तब राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने बालाकोट हवाई हमलों पर सबूत मांगे थे. वो एयर स्ट्राइक पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में किए गए थे. पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे.

राहुल गांधी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जैसे कई नेताओं ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर अलग-अलग सवाल उठाए थे. यह मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी गरम हो गया था.

