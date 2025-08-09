बालाकोट एयरस्ट्राइक का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर फोर्स चीफ ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
बालाकोट एयरस्ट्राइक का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर फोर्स चीफ ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ

Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिसाइलों ने 300 किमी दूर से ही पाकिस्तान के 5-6 जेट गिरा दिए थे. जैसे ही एयर फोर्स चीफ ने आज ये खुलासा किया, पाकिस्तान तिलमिला उठा. बोला- तीन महीने बाद अब दावा कर रहे हैं. एयरफोर्स चीफ ने बालाकोट एयरस्ट्राइक के भूत का जिक्र करते हुए भी एक गंभीर बात कही. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:16 PM IST
2019 में जब बालाकोट एयरस्ट्राइक की गई थी तो बाद में सबूत मांगे गए थे. वैसे, यह सवाल राजनीतिक था लेकिन वो 'भूत' बाकी ही रह गया था. हां, एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने तब वीडियो प्रूफ की कमी को कुछ घंटे पहले 'भूत' ही कहकर संबोधित किया है. शनिवार को एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह ने बालाकोट हवाई हमले पर वीडियो साक्ष्य की कमी पर खेद व्यक्त किया. उस समय विपक्षी नेताओं में इसके प्रभाव को लेकर थोड़ा संदेह पैदा हो गया था. 

एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मुद्दे को भी सुलझा लिया गया. उन्होंने कहा कि इस बार सारे हवाई हमलों के रिकॉर्ड किए फुटेज ने उस 'बालाकोट के भूत' को भी साफ कर दिया. उन्होंने कहा, 'बालाकोट में हम अंदर से कुछ भी दिखाने लायक जुटा नहीं पाए. दुर्भाग्य से अपने ही लोगों को यह बताना चुनौती बन गई कि हमने क्या हासिल किया है. हमारे पास अंदर क्या हुआ था, इसकी खुफिया जानकारी (मानवीय खुफिया जानकारी) थी. हमें अंदर हुए भारी नुकसान को लेकर निश्चिंत थे. कई आतंकी मारे गए थे लेकिन हम अपने ही लोगों को यह विश्वास नहीं दिला पाए कि देखो, हमने ये किया है. 

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने शनिवार को कहा, 'इस तरह की चीजें हमें (ऑपरेशन सिंदूर में) भी परेशान करतीं. हम भाग्यशाली थे कि हमें ये वीडियो सार्वजनिक रूप से मिल गए. मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम बालाकोट के उस भूत से निपटने में सक्षम हुए. हम दुनिया को बता पाए कि हमने क्या हासिल किया है.' 

दरअसल, तब राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने बालाकोट हवाई हमलों पर सबूत मांगे थे. वो एयर स्ट्राइक पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में किए गए थे. पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे. 

राहुल गांधी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जैसे कई नेताओं ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर अलग-अलग सवाल उठाए थे. यह मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी गरम हो गया था. 

